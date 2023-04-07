ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف نادي الوحدة نظيره نادي الاتحاد في مباراة ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 وذلك على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

الاتحاد يسعى لمواصلة تصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يطمح الوحدة لتعقيد الأمور عليه وانتشال نفسه من المركز الثالث عشر الذي تقهقر إليه وبات قريبًا من المراكز الهابطة.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وتحديدًا الاتحاديون في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة "مكاني".

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الوحدة والاتحاد

بعد الدخول إلى التطبيق يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الوحدة أعلن عبر حسابه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الاتحاد وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة ..

ما هو موعد مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 على ملعب الملك عبد العزيز هو يوم الأحد 9 أبريل 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - الاتحاد الأحد 9 أبريل 2023

23:00 السعودية، 22:00 مصر SSC

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