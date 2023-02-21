ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وفولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال وفولاد والتي تقام لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، وما هي الأسعار؟

يحتضن استاد الجنوب في الدوحة مباراة هامة تجمع بين الهلال وفولاد خوزستان ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال حامل اللقب تأهل إلى ربع النهائي بعد إقصاء شباب الأهلي دبي الإماراتي 3-1 في دور الـ 16.

بينما تأهل فولاد خوزستان الإيراني على حساب الفيصلي السعودي بالفوز عليه بهدف نظيف.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة وخصوصًا الهلاليين، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وفولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال وفولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر موقع الاتحاد القطري لكرة القدم.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وفولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

من المنتظر أن يكون ثمن التذكرة بين 20 - 100 ريال على حسب فئة المقعد في مباراة الهلال وفولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ما هو موعد مباراة الهلال وفولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

موعد مباراة الهلال وفولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 هو الخميس 23 فبراير 2023، على استاد الجنوب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.