ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

يستضيف ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي، والتي تقام ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال تأهل لهذا الدور بعد أن تصدر مجموعته التي كانت تتكون من الريان والشارقة واستقلال دوشنبه.

أما شباب الأهلي دبي فتأهل وصيفًا لمجموعته التي ضمت فولاذ خوزستان والغرافة وأهال.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022 عبر موقع الاتحاد القطري لكرة القدم.

اضغط هنا لحجز تذكرة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022 من خلال موقع الاتحاد القطري لكرة القدم.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022 من 20 - 100 ريالًا حسب فئة المقعد .

ما هو موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022؟

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022 هو يوم الإثنين 20 فبراير 2023 على ملعب الجنوب.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.