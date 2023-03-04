ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23.. وما هي الأسعار؟.

يحل الفتح ضيفًا على الهلال ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23، وعين "الزعيم" على تحقيق انتصار بعد التعثر المفاجئ الجولة الماضية أمام الوحدة.

وتعادل رجال المدرب رامون دياز مع الوحدة 3-3 في مباراة مثيرة ولكنهم أخفقوا في مواصلة نغمة الانتصارات التي حققوها على مستويي كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا.

بدوره، يحتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 ولديه 28 نقطة.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة وخصوصًا مشجعي الهلال، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والفتح في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2022-23 عبر تطبيق "بلو ستور"..

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سيتعين عليك في البداية تحميل التطبيق، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الهلال أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي طرح تذاكر مباراته أمام الفتح وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 و800 ريال سعودي، حسب الفئة المخصصة للتذكرة.

ما هو موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الإثنين 6 مارس 2023، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.