ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في السوبر السعودي 2023؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي السوبر السعودي 2023، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة الرياض مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023.

الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر في يونيو 2022 إجراء تغيير شامل على بطولة كأس السوبر السعودي بداية من 2023، وذلك بعد استحداث نظام جديد للبطولة، يشبه نظام بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتشارك أربعة أندية في النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر السعودي بالشكل الجديد، وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.

مباراة نصف النهائي الأولى تجمع بين الهلال والفيحاء، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الندية بين الفريقين، الباحثين عن التأهل إلى النهائي.

جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في السوبر السعودي 2023؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي السوبر السعودي 2023 عبر موقع "ticketmx.com"، ولا توجد أي وسيلة أخرى لشراء التذاكر.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في السوبر السعودي 2023؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي السوبر السعودي 2023 بين 25 و1750 ريال سعودي، حسب فئة التذكرة.

الفئة سعر التذكرة CAT1 60 ريال سعودي CAT2 40 ريال سعودي CAT3 25 ريال سعودي Silver 800 ريال سعودي GOLD 1750 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء في السوبر السعودي 2023؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي السوبر السعودي 2023 هو يوم الخميس 26 يناير 2023 على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفيحاء الخميس 26 يناير 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

ما هي الشروط والأحكام الخاصة بتذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid