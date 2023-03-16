ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر وأبها في الجولة 21 من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب "مرسول بارك" في الرياض مباراة النصر وأبها، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 21 لموسم 2022-23 من بطولة دوري روشن السعودي.

النصر يدخل المباراة بعدما فاز قبل أيام قليلة على أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتأكيد يسعى "العالمي" لتكرار هذه النتيجة في دوري روشن.

النصر، وفي آخر مبارياته في الدوري السعودي كان قد سقط في فخ الهزيمة أمام الاتحاد بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

أما أبها، فتعادل مع الفتح بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 11 في جدول الترتيب.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2022-23

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر وأبها على موقع "مرسول بارك"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

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عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 26 ريالًا حتى 8,696 ريالًا وتنقسم كالآتي:

نوع التذكرة الأسعار خلف المرمى - C (جمهور النصر) 26 ريالًا سعوديًا خلف المرمى - D (جمهور النصر) 30 ريالًا سعوديًا خلف المرمى - K (جمهور أبها) 26 ريالًا سعوديًا خلف المرمى - J (جمهور أبها) 30 ريالًا سعوديًا البانورامية - A (جمهور النصر) 61 ريالًا سعوديًا البانورامية - B (جمهور النصر) 43 ريالًا سعوديًا البانورامية I-E (جمهور النصر) 43 ريالًا سعوديًا البانورامية - L (جمهور أبها) 43 ريالًا سعوديًا الواجهة G (جمهور النصر) 87 ريالًا سعوديًا الواجهة F-H (جمهور النصر) 61 ريالًا سعوديًا الواجهة M (جمهور أبها) 61 ريالًا سعوديًا Sports Lounge 391 ريالًا سعوديًا Gallery Lounge 522 ريالًا سعوديًا Gallery Lounge + 565 ريالًا سعوديًا Platinum Lounge 652 ريالًا سعوديًا Sports Terrace 4,384 ريالًا سعوديًا (ثلاثة أشخاص) Terrace 8,696 ريالًا سعوديًا (أربعة أشخاص)

*الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

ما هو موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

موعد مباراة النصر وأبها في الجولة 21 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو يوم السبت 18 مارس 2023 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - أبها السبت 18 مارس 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC مرسول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.