ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والرائد في الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

shahid

يستضيف ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض، مباراة النصر والرائد، والتي تقام ضمن الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

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النصر، صاحب الأرض، يدخل المباراة بعدما خسر الجولة الماضية من الهلال بهدفين لهدف، لتتقلص حظوظه في الفوز بلقب دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب مباراة أقل، مع تبقي ست جولات حتى نهاية الموسم.

أما الرائد، الضيف، فيدخل المباراة وهو في وضعية صعبة بخسارة سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات، ويحتل المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والرائد في الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يتم بعد طرح تذاكر مباراة النصر والرائد في الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، لكن من المنتظر أن يتم طرح التذاكر عبر موقع tickets.victoryarena.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

من المتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 بين 35 وحتى 120 ريال سعودي، حسب فئة التذكرة، وذلك بالنظر إلى مباريات "العالمي" الأخيرة على ملعبه.

الفئة سعر التذكرة خلف المرمى 35 ريال زاويا الملعب 55 ريال أطراف الوجهة 80 ريال منتصف الواجهة 120 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والرائد في الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو يوم الجمعة 28 أبريل 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الرائد الإثنين 24 أبريل 2023،

21:30 السعودية، 20:20 مصر SSC

شاهد VIP الأول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والرائد؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid