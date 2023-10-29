ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024؟

أحمد الغنام
Cristiano Ronaldo Anderson Talisca Al-Nassr 2023-24Getty Images
النصر v الإتفاقكأس خادم الحرمين الشريفينالنصرالإتفاق

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق، والتي تقام لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس الملك 2023-2024.

يستضيف ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية، بمباراة النصر والاتفاق، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر في كأس الملك السعودي 2024.

النصر، صاحب الأرض، يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز، واستثمار سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق مؤخرًا، من أجل الحصول على مقعد في الدور ربع النهائي.

أما الاتفاق، الضيف، والذي يعيش موسمًا مميزًا هو الآخر، فيطمح إلى التأهل إلى ربع النهائي، وقلب الطاولة على النصر، من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والاتفاق بشكل رسمي، عبر منصة victoryarena الخاصة بمباريات "العالمي.

المباراة التالية

يمكنكم الحصول على تذاكركم لمباراة النصر والاتفاق من خلال الرابط.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق من 35 ريالًا سعوديًا لأقل فئة في التذاكر، وتصل إلى 10 آلاف ريال لأعلى فئة.

فئة التذكرةالسعر
الفئة 535 ريالًا سعوديًا
الفئة 440 ريالًا سعوديًا
الفئة 355 ريالًا سعوديًا
الفئة 280 ريالًا سعوديًا
الفئة 1125 ريالًا سعوديًا
سبورتس لاونج550 ريالًا سعوديًا
جاليري لاونج650 ريالًا سعوديًا
جاليري لاونج بلاس800 ريال سعودي
بلاتينيوم لاونج1000 ريال سعودي
الأول برايم1200 ريال سعودي
لاونج العضوية

3000 ريال سعودي

سبورتس تراس4000 ريال سعودي
تراس10 آلاف ريال سعودي

ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024؟

تقام مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2024 يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

اختيارات المحررين