ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في كاس الملك 2023؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد والتي تقام لحساب ربع نهائي كأس الملك 2023 ، وما هي الأسعار؟

يحتضن ملعب المجمعة مباراة هامة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك 2023" حين يتلاقى كل من الفيحاء والاتحاد في مباراة قوية للغاية.

الاتحاد منتشٍ بتحقيق الفوز على النصر والصعود إلى قمة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23، وبخلاف ذلك فقد حقق لقب كأس السوبر السعودي ويمر بموسم رائع.

بالتالي ستكون تلك المباراة هامة للغاية للفريقين، وبالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة وخصوصًا الاتحاديين، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك 2023.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2023؟

تم طرح تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك 2023 عبر الموقع الرسمي لنادي الفيحاء.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الفيحاء أعلن عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الهلال وتبدأ أسعار التذاكر من 75 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة.

ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك 2023 على استاد مدينة المجمعة الرياضية هو الإثنين 13 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.