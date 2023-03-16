ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.

يستضيف نادي الفتح نظيره نادي الاتحاد، في مباريات الجولة الـ 21، من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على النصر في الدوري وانتزاعه الصدارة، ووصوله إلى قمة ترتيب الدوري السعودي وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاحتفاظ بالصدارة، في مشوار الحصول على اللقب الغائب عن خزائن العميد منذ سنوات.

أما الفتح فيقدم مستويات مميزة هذا الموسم، ويطمح لاعبوه في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد، تساعد الفريق في الاقتراب من المربع الذهبي.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في الدوري السعودي.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة مكاني.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الفتح أعلن عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الهلال وتبدأ أسعار التذاكر من 75 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة، فهذا هو سعر الدرجة الثانية، أما الدرجة الأولى فيبلغ السعر يمين ويسار المنصة 100 ريال، وسعر التذكرة في المنصة 500 ريال.

ما هو موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي هو يوم السبت 18 مارس 2023

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.