ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة العدالة والنصر في الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

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يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف، مباراة العدالة والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 22 لموسم 2022-23 من بطولة دوري روشن السعودي.

النصر يدخل المباراة وهدفه مواصلة مطاردة الاتحاد متصدر جدول الترتيب، من أجل الاحتفاظ بكامل حظوظه لتحقيق لقب دوري روشن السعودي.

النصر، وفي آخر مبارياته في الدوري السعودي تمكن من تحقيق الفوز على أبها بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.

أما العدالة، فتعادل مع الفيحاء بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14 في جدول الترتيب، وبفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط إلى دوري يلو.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العدالة والنصر في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2022-23

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة العدالة والنصر على موقع "ticketmx"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

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عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 10 ريالات لأقل فئة تذاكر، و500 ريال لأعلى فئة، وتنقسم كما يلي..

نوع التذكرة الأسعار عائلات 10 ريالات المنصة الفضية 100 ريال المنصة الذهبية 500 ريال

*الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

ما هو موعد مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

موعد مباراة العدالة والنصر في الجولة 22 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الهفوف.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العدالة - النصر الثلاثاء 4 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid