ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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الشباب vs الهلالالشبابالهلالدوري روشن السعودي

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23

يستضيف نادي الشباب نظيره نادي الهلال في مباراة ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يدخل الشباب المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 44 نقطة ويطمح لتخطي الفارق مع منافسه المباشر في المربع الذهبي.

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بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في الدوري السعودي.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة "تكت مكس".

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الشباب والهلال ..

بعد الدخول إلى المنصة يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الشباب أعلن عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الهلال وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي حسب فئة التذكرة وتصل إلى 1500 ريال.

الجدول التالي يستعرض لكم أسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.

السعرالفئة
100 ريالF1 الشباب
100 ريالF2 الهلال
100 ريالC الشباب
100 ريالD الهلال
120 ريالا H1 الشباب
120 ريالاH2 الشباب
120 ريالاH3 الشباب
120 ريالاH4 الشباب
120 ريالاL1 الشباب
120 ريالاL2 الشباب
120 ريالاL3 الشباب
120 ريالاL4 الشباب
1500 ريالG

ما هو موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 على استاد الأمير فيصل بن فهد هو يوم الجمعة 7 أبريل 2023

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الشباب - الهلالالجمعة 7 أبريل 2023
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSCالأمير فيصل بن فهد

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