ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرائد والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والرائد التي تقام في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، الفئات والأسعار وأكثر..

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا أمام الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من موسم 2022-23 في بطولة دوري روشن السعودي.

النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز الرابع على التوالي في الموسم الحالي، والسابع منذ بداية الموسم، لمواصلة الصراع مع الشباب على صدارة جدول الترتيب.

أما الرائد، الذي خسر آخر ثلاث مباريات في دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، فيأمل أن يغير وضعيته وأن تكون الانطلاقة بالفوز على حساب "العالمي".

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وبكل تأكيد سيسعى الكثير من جماهير الفريقين لحضور تلك المباراة من المدرجات، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الرائد والنصر، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الرائد والنصر؟

تم طرح تذاكر مباراة الرائد والنصر على موقع "الرائد إيفنتو"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الرائد والنصر؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد النصر من 18 ريال بأقل فئة للتذاكر.

المكان السعر موحدة أفراد 23 ريال خلف المرمى الشمالي 18 ريال خلف المرمى الجنوبي 18 ريال

ما هو موعد مباراة الرائد والنصر في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الرائد والنصر في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي هو يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الرائد والنصر في الدوري السعودي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الرائد ضد النصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.