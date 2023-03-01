ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.. وما هي الأسعار؟.

يحل الاتحاد ضيفًا على الخليج ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23، وعين "النمور" على مواصلة الانتصارات وتشديد الضغط على النصر المتصدر.

ففريق المدرب نونو سانتو يحتل وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

بينما يحتل الخليج المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة ويسعى لتحصين موقعه في جدول الترتيب.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الخليج والاتحاد في الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة "صلة".

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الخليج أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي طرح تذاكر مباراته أمام الاتحاد، وتتراوح أسعار التذاكر بين 40 و1000 ريال سعودي، حسب الفئة المخصصة للتذكرة.

الاتحاد B 60 ريالًا الاتحاد D 40 ريالًا الاتحاد E 40 ريالًا الاتحاد F 40 ريالًا المنصة الذهبية 1000 ريال المنصة الفضية 700 ريال

ما هو موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الخليج والاتحاد في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الجمعة 3 مارس 2023، على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة مساءً بتوقيت مصر.