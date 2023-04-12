ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23..

يطمح الهلال إلى التعافي من حالة الترنح التي يمر بها إذ يحتل المركز الرابع في دوري روشن وهو مركز غير معتاد على الزعيم الأزرق حامل اللقب.

يواجه في خضم هذه الحالة خصمًا يفترض أن يكون في المتناول وهو الباطن متذيل جدول الترتيب والذي يمني نفسه بأي نتيجة إيجابية تساعده في الترقي إلى مراكز البقاء في المسابقة.

بالتأكيد يرغب محبو الفريقين وخاصة الهلاليون في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي الباطن طرح تذاكر مباراته ضد الهلال..

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتفاوت أسعار التذاكر حسب الفئة المخصصة لكل تذكرة، ولكن بشكل عام تبدأ أسعار تذاكر المباراة من 44 ريالًا سعوديًا.

ما هو موعد مباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الباطن والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الجمعة 14 أبريل 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.