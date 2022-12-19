ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وهجر في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وهجر في الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الأهلي وهجر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي تعادل مع العين سلبيًا، في أولى مباريات الراقي عقب استئناف الدوري بعد توقفه بسبب كأس العالم، ليصل إلى النقطة 16 في المركز السادس بعد لعب تسع مباريات.

أما على الجانب الآخر فاز هجر على الخلود في المباراة الأخيرة، ليصل إلى النقطة 16 أيضًا، في المركز الثامن.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي وحجر، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وهجر في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

لم يتم طرح تذاكر مباراة الأهلي وهجر حتى الآن.

ولكن بحسب تقارير صحفية، فإنّ نادي الأهلي منح عدة تذاكر مجانية للطلاب في جامعة جدة لمتابعة اللقاء.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وهجر في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

لم يتم إلى الآن تحديد أسعار تذاكر مباراة الأهلي وهجر في دوري يلو 2022-23، ولكن تتراوح أسعار تذاكر مباريات الأهلي السابقة بين 20 ريالًا وحتى 200 ريال حسب درجة المقعد.

ما هو موعد مباراة الأهلي وهجر في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي وهجر في الجولة الثانية عشرة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة و 25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.