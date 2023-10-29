ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها في كأس الملك 2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها، والتي تقام لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس الملك 2023-2024.

يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي وأبها، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك السعودي 2023-2024.

الأهلي، يدخل المباراة وعينه على التأهل إلى ربع النهائي، ومصالحة جماهيره بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في دوري روشن السعودي.

أما أبها، الضيف، فيسعى إلى تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على الأهلي، وتحقيق انتصار مفاجئ يمنحه التأهل إلى الدور التالي من كأس الملك.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك 2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وأبها في كأس الملك 2024؟

طرح النادي الأهلي تذاكر مباراته ضد أبها عبر منصة tickets.alahlifc.

يمكنكم شراء تذاكر مباراة الأهلي وأبها عبر الرابط.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها في كأس الملك 2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها من 15 ريالًا سعوديًا، وتصل إلى 300 ريال سعودي حسب فئة التذكرة.

الفئة سعر التذكرة الموحدة 15 ريالًا سعوديًا الممتازة 30 ريالًا سعوديًا الفضية 150 ريالًا سعوديًا الذهبية 300 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الأهلي وأبها في كأس الملك 2024؟

تقام مباراة الأهلي وأبها في كأس الملك 2024 يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً مصر.