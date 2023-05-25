ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-2023؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتفاق والنصر والتي تقام لحساب الجولة 29 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مباراة هامة تجمع بين الاتفاق والنصر ضمن منافسات الجولة 29 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

النصر، الضيف، يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر.

أما الاتفاق، صاحب الأرض، فيدخل المباراة من أجل تغيير الصورة التي كان عليها الفريق في آخر جولتين بعد تعرضه للخسارة فيهما، وبالتأكيد الفوز على النصر سيمنح الفريق دفعة معنوية هائلة في الموسم المقبل.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يقم نادي الاتفاق بعد بطرح تذاكر مباراته أمام النصر في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23، لكنها ستُطرح عبر موقع ticketmx.com.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر المباريات على ملعب الاتفاق عادةً بين 100 و1500 ريال سعودي، حسب الفئة المخصصة للتذكرة.

ما هو موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتفاق والنصر في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 27 مايو 2023، على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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