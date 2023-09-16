ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟، وما هي الأسعار؟

يبدأ الاتحاد رحلته في آسيا سعيًا منه لحصد إنجاز على مستوى القارة لم يحدث منذ سنوات وذلك حينما يواجهه أجمك أولماليك من أوزباكستان على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

الاتحاد نجح في التعاقد مع عدد من الصفقات المميزة في الصيف على رأسها كريم بنزيما وكانتي وفابينيو بهدف ترك بصمته في دوري أبطال آسيا.

والآن هيا بنا لنعرف طرق الحصول على تذاكر وأسعار مباراة الاتحاد وأجمك في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتراوح سعر التذكر من 30 ريالًا حتى 400 ريال سعودي

الفئة السعر موحد 30 ريالًا سعوديًا فضي 200 ريال سعودي ذهبي 400 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد وأجمك، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 18 سبتمبر 2023، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - أجمك الإثنين 18 سبتمبر 2023،

19:00 السعودية ومصر SSC Sports HD 1

beIN AFC الأمير عبد الله الفيصل

ما هي شروط الحصول على تذاكر الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟