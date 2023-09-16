ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

يبدأ الاتحاد رحلته في آسيا سعيًا منه لحصد إنجاز على مستوى القارة لم يحدث منذ سنوات وذلك حينما يواجهه أجمك أولماليك من أوزباكستان على استاد الأمير عبد الله الفيصل.
الاتحاد نجح في التعاقد مع عدد من الصفقات المميزة في الصيف على رأسها كريم بنزيما وكانتي وفابينيو بهدف ترك بصمته في دوري أبطال آسيا.
والآن هيا بنا لنعرف طرق الحصول على تذاكر وأسعار مباراة الاتحاد وأجمك في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد
اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك
بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
تتراوح سعر التذكر من 30 ريالًا حتى 400 ريال سعودي
|الفئة
|السعر
|موحد
|30 ريالًا سعوديًا
|فضي
|200 ريال سعودي
|ذهبي
|400 ريال سعودي
ما هو موعد مباراة مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
موعد مباراة الاتحاد وأجمك، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 18 سبتمبر 2023، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.
كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الاتحاد - أجمك
|الإثنين 18 سبتمبر 2023،
19:00 السعودية ومصر
|SSC Sports HD 1
beIN AFC
|الأمير عبد الله الفيصل
ما هي شروط الحصول على تذاكر الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
- يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها.
- التذاكر غير قابلة للإلغاء، الاسترجاع أو التبديل.
- بشراء هذه التذكرة، توافق على الامتثال لكافة الأحكام والشروط والامتثال لأحكام وشروط أُخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.
- في حالة تم إلغاء ، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة:
- يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.
- يحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة لنفس الفعالية أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة.
- حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.
- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.
- الإقرار و الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام
- جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.
- يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.
- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت.
- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.
- يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.
- للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالفًا.