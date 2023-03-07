تعرف على طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 وما هي الأسعار؟

يحتضن استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة واحدة من قمم الموسم الكروي حين يحل النصر ضيفًا على الاتحاد ضمن منافسات الجولة 20 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، متخلفًا بفارق نقطتين فقط عن النصر المتصدر.

بالتالي ستكون تلك المباراة هامة للغاية للفريقين، الاتحاد لاقتناص الصدارة والوصول للنقطة رقم 47، بينما النصر يسعى للحفاظ على صدارته بعدم التعرض لأي هزيمة.بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد..

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والنصر..

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

أما إذا كان لديك حساب في منصة مكاني، تستطيع الدخول بنفس الحساب دون الحاجة لتسجيل حساب جديد.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الاتحاد أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن أسعار تذاكر مباراته أمام الاتحاد، وتبدأ أسعار التذكرة الموحدة من 100 ريال سعودي، حسب الفئة المخصصة للتذكرة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 9 مارس 2023، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.