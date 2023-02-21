ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والرائد والتي تقام لحساب الجولة 18 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة مباراة هامة تجمع بين الاتحاد والرائد ضمن منافسات الجولة 18 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن النصر المتصدر، والشباب ثالث الترتيب يأتي بعدهما.

ويملك "النمور" في رصيدهم 40 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، وجاء انتصارهم على الاتفاق بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته التي حققها مؤخرًا.

أما الرائد فيحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، وكانت آخر مبارياته ضد الوحدة وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والرائد في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2022-23 عبر موقع نادي الاتحاد الرسمي.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

أما إذا كان لديك حساب في منصة مكاني، تستطيع الدخول بنفس الحساب دون الحاجة لتسجيل حساب جديد.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالًا سعوديًا في مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23.. وذلك على حسب الفئة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 23 فبراير 2023، على استاد الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.