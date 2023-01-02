ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر خليجي 25؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر بطولة كأس الخليج العربي، خليجي 25، التي تستضيفها مدينة البصرة في العراق.

تترقب الجماهير الخليجية بشكل خاص، والعربية بشكل عام، انطلاق بطولة خليجي 25، والتي تستضيفها العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير الجاري في مدينة البصرة.

وتتنافس ثماني منتخبات خليجية على لقب خليجي 25، وبالتأكيد ستكون الإثارة حاضرة وبقوة خلال البطولة، مثلما كان الحال في كل النسخ السابقة منها.

وبالتأكيد ترغب الكثير من الجماهير الخليجية والعربية في حضور منافسات بطولة خليجي 25، والتي تقام على ملعبي البصرة الدولي، والميناء.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

ولذلك، نتعرف في التقرير التالي من "جول.كوم" على كل ما تريد معرفته عن تذاكر بطولة خليجي 25، من طرق الشراء والأسعار والمزيد..

ما هي طرق شراء تذاكر خليجي 25؟

تم طرح تذاكر بطولة خليجي 25 عبر الموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حيث تم اعتماد الطريقة الإلكترونية لحجز تذاكر مباريات البطولة.

وسيكون عليك أولًا التسجيل في الموقع من هنا، قبل أن تتمكن من استكمال باقي خطوات حجز التذاكر بصورة سهلة، حيث ستختار المكان المفضل لك في الملعب، ثم يتم استكمال عملية شراء التذاكر.

ما هي أسعار تذاكر خليجي 25؟

تم تقسيم أسعار تذاكر خليجي 25 إلى أربع درجات، حسب مكان المقعد المختار في ملاعب المباريات.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 15 ألف دينار عراقي، لأقل درجة في التذاكر، وحتى 45 ألف دينار عراقي لأعلى درجة، وهو ما يساوي بين 10 وحتى 30 دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن شراء تذكرة واحدة يمكنك من حضور مباراتين في اليوم نفسه على نفس الملعب.

الدرجة السعر الأولى 45 ألف دينار عراقي الثانية 30 ألف دينار عراقي الثالثة 20 ألف دينار عراقي الرابعة 15 ألف دينار عراقي

ما هي شروط الحصول على تذاكر خليجي 25؟

كان من المفترض أن يتم دفع رسوم تأشيرة الدخول إلى العراق، والتي تصل قيمتها إلى 200 دولار أمريكي، لكن تم إلغاء رسوم تأشيرات الدخول، حسبما أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، للتيسير على الجمهور الراغب في حضور خليجي 25.

لكن يجب أن يتوافر لدي الراغب في حضور البطولة عنوان سكن في العراق، ويُمكن الاكتفاء بالحجز في أحد فنادق العراق.