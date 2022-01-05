ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر السوبر الإسباني 2022؟

تستضيف المملكة العربية السعودية نسخة جديدة من كأس السوبر الإسباني في شكله الجديد، والذي بدأ منذ عامين وأقيم في جدة حينها.

أصبحت المشاركة في السوبر الإسباني لا تقتصر فقط على بطلي الدوري والكأس، فمع تعديل نظامه زاد عدد الفرق المشاركة إلى 4، هم بطل ووصيف البطولتين الأبرز في إسبانيا.

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن طرح تذاكر السوبر الإسباني يوم الثلاثاء 4 يناير 2022، وهنا نتعرف على طرق شرائها وأسعارها.

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة، التذاكر

ما هي طرق شراء تذاكر السوبر الإسباني 2022؟

هناك طريقة واحدة للحصول على تذاكر السوبر الإسباني 2022، هو موقع هلايلا الذي خصصته وزارة الرياضة السعودية لهذا الغرض.

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عند زيارة الموقع المخصص لتذاكر السوبر الإسباني، ستجد تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة منفصلة عن تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، وكل ما عليك هو الضغط على اللقاء الذي ترغب في حضوره.

لم يتم طرح تذاكر مباراة النهائي للسوبر الإسباني حتى الآن، واكتفت وزار الرياضة السعودية بتذاكر مباراتي نصف النهائي، لكن بالتأكيد ستكون تذاكر النهائي متاحة بعد الانتهاء م دور 4.

ما هي أسعار تذاكر السوبر الإسباني 2022؟

تتغير أسعار تذاكر السوبر الإسباني 2022 باختلاف الفئة والمباراة، فأسعار تذاكر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يختلف بالطبع عن لقاء أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الفئة السعر الموحدة - خلف المرمى 39 ريال الموحدة - الواجهة 79 ريال الممتازة 300 ريال الفضية 1500 ريال الذهبية 2500 ريال

أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

الفئة السعر الموحدة - خلف المرمى 30 ريال الموحدة - الواجهة 55 ريال الممتازة 150 ريال الفضية 650 ريال الذهبية 950 ريال

مواعيد ونتائج مباريات كأس السوبر الإسباني

مباريات نصف النهائي:

أسفرت قرعة السوبر الإسباني 2022، عن كلاسيكو في نصف النهائي، سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، بينما يلعب أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو

المباراة الموعد الملعب ريال مدريد - برشلونة الأربعاء 12 يناير 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر ستاد الملك فهد الدولي أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو الخميس 13 يناير 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر ستاد الملك فهد الدولي

نهائي السوبر الإسباني 2022:

المباراة الموعد الملعب الفائز من نصف النهائي الأول - الفائز من نصف النهائي الثاني الأحد 16 يناير 2022،

21:30 السعودية، 20:30 مصر ستاد الملك فهد الدولي

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني؟ وكيف يمكنني متابعته؟

ستذاع مباريات كأس السوبر الإسباني على شبكة قنوات SCC.

ومن المؤكد أن متابعة كأس السوبر ستكون حاضرة على النسخة العربية من جول، والتي ستقدم خدمة التغطية المباشرة لجميع مباريات البطولة بداية من الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.