ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر بطولة كأس العرب 2021؟

بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، تستضيف قطر في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين منافسات بطولة كأس العرب 2021.

وفي الوقت الحالي، فإن تذاكر بطولة كأس العرب 2021 أصبحت متاحة للجماهير من مختلف أنحاء العالم من أجل عملية الشراء، والحصول على فرصة لمشاهدة البطولة.

الفرصة الحالية لشراء تذاكر بطولة كأس العرب، وهي فترة مبيعات نظام الأسبقية، بدأت في 18 سبتمبر الماضي، وتستمر حتى يوم 12 أكتوبر 2021.

سيتمكّن المشجعون من التقدم للتذاكر على الإنترنت عبر موقع FIFA.com/tickets بنظام الأسبقية ورهناً بتوفّر التذاكر.

ستتوفّر تذاكر المباريات المفردة وسلاسل التذاكر الخاصة بالمنتخبات وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة مبيعات نظام الأسبقية، مع ملاحظة أن جميع عمليات شراء التذاكر سيتم معالجتها كمعاملات فورية وإذا تمت عملية البيع بنجاح، سيتم تخصيص التذاكر لأصحاب التذاكر مباشرة.

كيف تتقدم لشراء تذاكر بطولة كأس العرب 2021؟

للتقدم بطلب الحصول على تذاكر كأس العرب 2021 خلال مبيعات فترة مبيعات نظام الأسبقية، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع تذاكر كأس العرب: FIFA.com/tickets

2. إذا لم تكن قد باشرت طلبك، فإنه ينبغي عليك أن تفتح حساباً باستخدام بياناتك الشخصية، وإذا كنت تملك حساباً مسبقاً، فما عليك إلا تسجيل دخولك إليه.

3. قدم طلب الحصول على التذاكر من خلال الضغط على (طلب تذكرة) على موقع FIFA.com/tickets.

ما هي فئات تذاكر بطولة كأس العرب 2021؟

توجد أربع فئات متاحة للجماهير من أجل الحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021.

الفئة الأولى هي الأعلى سعرًا وتكون في مناطق مميزة داخل الاستاد، فيما تقع الفئتان الثانية والثالثة خارج منطقة الفئة الأولى وبسعر أقل، في حين أن الفئة الرابعة هي الأقل تكلفة.

تتاح تذاكر الفئات 1 و2 و3 لجميع المشجعين، في حين أن الفئة الرابعة مخصصة فقط لـ:

- المقيمين في دولة قطر* خلال جميع مراحل المبيعات (لجميع المبيعات عبر الإنترنت وقت الطلب، ويجب على كل طالب تذكرة تقديم عنوان إقامته في قطر بالإضافة إلى رقم بطاقة هويته أو جواز سفره).

- لأي عميل بغض النظر عن بلد إقامته أثناء مرحلة المبيعات في أكشاك مراكز تذاكر FIFA في مكان الحدث خلال مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

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* يُقصد بالمقيمين في دولة قطر كل فرد يقيم بشكل قانوني دائم أو مؤقت في قطر، بما في ذلك المواطنين القطريين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى (كالعاملين في قطر بشكل قانوني).

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة موجهة للأشخاص المعاقين أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، لذا يُرجى احترام حقهم وعدم التقدم بطلب الحصول على هذه التذاكر إلا إذا كنت في حاجة إليها حقا، فهي محدودة العدد بسبب تكوين الملاعب، كما يُرجى من المتقدمين بطلبات الحصول على تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة إرفاق دليل أثناء عملية الطلب على مدى أهليتهم، كما يجب تقديم إثبات الأهلية هذا عند استلام تذاكرهم (إن وجد) وإظهاره عند الطلب في مدخل الاستاد، وإذا علم "فيفا" في أي وقت بحدوث تحريف أو تحايل في عملية البيع، فإنه قد يرفض كل طلبات تذاكر الشخص المعني أو يُلغيها له وفقًا لأحكام وشروط بيع التذاكر.

وأكد "فيفا" أن أسعار التذاكر تنطبق على البالغين والأطفال، بغض النظر عن عمر الطفل.

ما هي أسعار تذاكر بطولة كأس العرب 2021؟

تباع جميع تذاكر مباريات بطولة كأس العرب بالريال القطري، وتشمل جميع الضرائب المعمول بها.

السعر (ريال قطري) الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة المباراة الافتتاحية 90 65 45 25 دور المجموعات 90 65 45 25 ربع النهائي 90 65 45 25 نصف النهائي 195 135 95 45 مباراة المركز الثالث 95 70 45 25 المباراة النهائية 245 175 120 60

كما توجد تذاكر مجمعة لمتابعة مباريات أحد الفرق بشكل حصري في البطولة، وأسعارها كما يلي

السعر (ريال قطري) الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة تذاكر متابعة فريق - 3 مباريات 300 210 150 تذاكر متابعة فريق - 6 مباريات 880 625 435

ما هي بطاقة المشجع؟

بطاقة المشجع هي بطاقة تعريف ذكية مجانية تتيح العديد من الخدمات والمزايا للجمهور، وستكون إلزامية لكل حاملي التذاكر الراغبين في حضور كأس العرب.

هذه البطاقة عبارة عن بطاقة تعريف بالإضافة إلى تسهيل دخول المشجعين إلى استادات البطولة.

وستمنح بطاقة المشجع الجمهور إمكانية الاستفادة من عدد من الخدمات، مثل النقل المجاني، وزيارة المواقع السياحية وغيرها من الأماكن في قطر.

يتعيّن على المشجعين الراغبين في حضور بطولة كأس العرب تقديم طلب الحصول على بطاقة المشجع بمجرد دفع ثمن التذكرة واستلام رقم طلب التذكرة عبر البريد الإلكتروني.

يُمكن تقديم طلبات الحصول على بطاقة المشجع عبر الموقع الإلكتروني للدولة المستضيفة قطر: FAC21.qa ابتداءاً من 28 سبتمبر، حيث تتوافر كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بإصدار بطاقة المشجع.

هل يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة كأس العرب 2021؟

حسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه في حالة إتاحة هذا الخيار عبر قسم تذاكر "فيفا"، فستتوفر معلومات عن منصة "فيفا" الرسمية لإعادة بيع التذاكر في الوقت المحدد.