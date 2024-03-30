ما هي طرق حجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وما الأسعار؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد في مباراة الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وما هي الأسعار؟

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يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، قمة الجولة 26 في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع الأهلي، أمام الاتحاد في ديربي جدة.

الاتحاد نجح في التغلب على الفيحاء في لقاء الجولة 25 واستغل تعادل الأهلي مع الاتفاق ليقلص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط.

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وخسر النمور مباراة الدور الأول بهدف نظيف، لذلك هناك رغبة في تحقيق الانتصار والقفز إلى المركز الثالث والاقتراب من النصر والهلال.

وفي التقرير الآتي نستعرض طرق شراء وحجز تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024، والأسعار.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر موقع Webook

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار التذاكر من 25 ريال سعودي

الفئة السعر الموحدة 25 ريال سعودي بريميوم 35 ريال سعودي فضية 150 ريال سعودي ذهبية 250 ريال سعودي

ما موعد مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 1 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الأهلي والاتحاد على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الاتحاد الإثنين 1 إبريل 2024،

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Sports HD 1

شاهد الجوهرة المشعة

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024؟

بشراء هذه التذكرة، فأنت توافق على جميع الشروط والأحكام والقيود التي قد يضعها المنظم قبل أو اثناء الفعالية:

يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل)

سعر التذكرة غير مسترد.

في حال تم بيع التذكرة خارج إطار منصة webook سيتم إلغاء التذكرة دون إرجاع المبالغ

في حالة تم إلغاء، تأجيل، أو تغيير تاريخ الفعالية من قِبل الجهة المنظمة فإنه سيتم إعادة قيمة التذكرة.

حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجدداً.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة على سبيل المثال وليس الحصر (ألواح التزلج، أو أحذية التزلج ،أو ركوب الدراجات أو غيرها من المعدات الرياضية ذات العجلات، أي شكل من أشكال عربات الأطفال، الأعلام، أي لباس يرمز لأي نادي رياضي، الحقائب أكبر من 40 سم x 35 سم x 19 سم) والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج. سيتم توفير عربات بيع الطعام والشراب داخل الفعالية.

لا يسمح باصطحاب الحيوانات.

لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الأنترنت.

التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الا في الموقع المخصصة للتدخين.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية.

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