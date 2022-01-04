ما هي صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

مع بداية سوق الانتقالات بفترتيها في كل عام، تتطلع جماهير مانشستر يونايتد لتدعيم فريقها بعدد من الصفقات أملاً في تحقيق بطولة كبرى.

يمتلك اليونايتد عدد من أفضل اللاعبين في العالم، لعل أبرزهم كريستيانو رونالدو النجم العائد للفريق في سوق الانتقالات الصيفية السابقة، والتي كانت تحركات الشياطين الحمر فيها قوية.

ومع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، نتعرف على صفقات مانشستر يونايتد الرسمية والمحتملة، ومن الراحيلين عن الفريق؟

ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

ما هي صفقات مانشستر يونايتد في شتاء 2022؟

لم يضم مانشستر يونايتد حتى الآن أي لاعب في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

لا يتوقع أن يبرم اليونايتد العديد من الصفقات في الميركاتو الحالي، لكن بالتأكيد هناك عدد من اللاعبين الذين ارتبطت أسماءهم بالشياطين الحمر.

ما هي صفقات مانشستر يونايتد المحتملة في شتاء 2022؟

كما سبق الذكر، هناك العديد من اللاعبين الذين ارتبطت أسماءهم بالانضمام لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

منذ يومين تقريبًا، تحدثت صحيفة ديلي إكسبريس عن أن وكيل جوليان ألفاريز سيسافر إلى إنجلترا للعمل على صفقة انتقال موكله لأولد ترافورد، لكنه لم يكن الوحيد.

عثمان ديمبيلي نجم برشلونة ارتبط أيضًا بالانتقال لمانشستر يونايتد، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن، كما يرغب اليونايتد في ضم تشارلي كريسويل وفقًا لتقارير ديلي ميرور.

عدد آخر من اللاعبين ارتبط باليونايتد، لعل أبرزهم بوباكر كامارا وفلوريان فيرتز، وقد انتشرت أخبار أيضًا تشير إلى أن مانشستر يونايتد يخطط لضم ماورو إيكاردي في حالة رحيل كافاني.

من هم الراحلون من مانشستر يونايتد في شتاء 2022؟

لم يرحل أي لاعب من مانشستر يونايتد حتى الآن، لكن من المتوقع رحيل بعض اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أبرز الراحلين المنتظرين هو جيسي لينجارد المطلوب في وست هام، كذلك إدينسون كافاني الذي يرغب في ضمه مدرب برشلونة الجديد تشافي بجانب أنتوني مارسيال.

الثنائي دوني فان دي بيك ودين هندرسون يرغبان أيضًا في الخروج بحسب التقارير، ولذلك لعدم حصولهما على فرصة للعب.