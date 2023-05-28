تعرف على جميع التحركات الرسمية لليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2023، واللاعبين القادمين إلى صفوف "الريدز" والراحلين عن قلعة "أنفيلد"..

عاش نادي ليفربول موسمًا هو الأكثر إحباطًا في الذاكرة الحديثة لمشجعي "الريدز" بعد التراجع الكبير محليًا وأوروبيًا، والإخفاق على كافة المستويات.

ليفربول فقد فرصة التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي 2022-23، كما ودع الكؤوس المحلية في إنجلترا مبكرًا.

أما على مستوى دوري أبطال أوروبا 2022-23، فقد ودع ليفربول البطولة من دور الستة عشر بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني ذهابًا وعودة.

ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب يسعى بكل تأكيد لتغيير ذلك الوضع في موسم 2023-2024، وستكون البداية بمحاولة التعاقد مع صفقات قوية تساعد الفريق.

الأمر لن يقتصر على التعاقدات، حيث سيحاول ليفربول تطهير قائمته من اللاعبين الزائدين عن حاجة يورجن كلوب، ويشكلون عبئًا على الفريق.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف ليفربول ي ميركاتو صيف 2023، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "أنفيلد".

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

ما هي صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

لم يعلن ليفربول بعد بشكل رسمي عن أي صفقة جديدة، وينتظر جمهور "الريدز" التحركات لدعم خط الوسط والدفاع في المقام الأول خلال الميركاتو الصيفي 2023.

من رحل عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

مع نهاية موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي، أعلن ليفربول عن رحيل أكثر من لاعب بعد نهاية عقودهم مع الفريق، على رأسهم جيمس ميلنر، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.