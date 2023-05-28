تعرف على جميع التحركات الرسمية لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة سانتياجو برنابيو..

جاء موسم 2022-2023 متذبذبًا لنادي ريال مدريد الإسباني، بعدما فقد لقب الدوري الإسباني، ولقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني، لكنه في المقابل خرج بثلاثة ألقاب، هي كأس السوبر الأوروبي، وكأس ملك إسبانيا، وكأس العالم للأندية.

ريال مدريد بدأ بالفعل عملية التفكير في موسم 2023-2024، حيث سيحاول النادي الملكي تعويض ما فاته، والتحرك لتدعيم الفريق، خاصة في المراكز التي ظهر فيها الكثير من النقص بسبب غياب التدعيمات خلال السنوات الماضية.

وسينتظر عشاق الميرينجي، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، لمواصلة المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف ريال مدريد في ميركاتو صيف 2023، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "سانتياجو برنابيو".

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023-2024؟

ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

لم يعلن ريال مدريد رسميًا بعد عن أي صفقة جديدة، على الرغم من اقتراب اسمين من الانضمام إلى النادي الملكي، هما الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني، وفران جارسيا ظهير رايو فاييكانو.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أعلن عودة فران جارسيا إلى الفريق في الموسم المقبل، بعد مباراة الفريقين في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2022-23، لكن النادي الملكي لم يعلن الصفقة بعد رسميًا.

اللاعب قيمة الصفقة الفريق فران جارسيا 5 ملايين يورو رايو فاييكانو

من رحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

لم يعلن ريال مدريد بعد عن رحيل أي لاعب من صفوفه حتى الآن رسميًا، على الرغم من التقارير التي أكدت انتهاء مسيرة ماريانو دياز، وماركو أسينسيو، وناتشو مع النادي الملكي.