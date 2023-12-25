تعرف على جميع الصفقات الرسمية لريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم "الملكي"، ومن يغادرون "سانتياجو برنابيو"؟...

على عكس السنوات الماضية يستعد ريال مدريد، لدخول فترة الانتقالات الشتوية 2024، بقوة ومن المتوقع أن يشهد الميركاتو الشتوي للميرينجي الكثير من الحركة بسبب ظروف الموسم.

ويعاني ريال مدريد، بشكل كبير هذا الموسم من الإصابات خاصة على المستوى الدفاعي، بعد إصابة إيدير ميليتاو، ومن بعده ألابا، وغيرهم من اللاعبين.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ريال مدريد، ارتبط بالتعاقد مع مدافع ومهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خطوطه قبل الفترة الحاسمة من الموسم.

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إذًا، ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟ من هم القادمون إلى "الملكي"، ومن يغادر كتيبة "سانتياجو برنابيو"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما صفقات ريال مدريد المحتملة في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

كما ذكرنا سابقًا وضع ريال مدريد، التعاقد مع مدافع أولوية قصوى في يناير 2024، لتدعيم صفوف الفريق قبل الدخول في الفترة الحاسمة من الموسم، وبحسب التقارير الصحفية، ارتبط الميرينجي بالعديد من الأسماء لشغل هذا المركز.

وارتبط الميرينجي، بالتعاقد مع إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي، ولكنها ستكون صفقة صعبة المنال بالنسبة لريال مدريد، خاصة أن اللاعب لا يريد الرحيل عن صفوف النصر.

وفي الشق الهجومي، وبحسب التقارير الصحفية فإن إدارة ريال مدريد، تدرس التعاقد مع مهاجم خلال يناير الحالي، ولكن الصفقة ليست أولوية خاصة، أن إدارة الميرينجي تستهدف التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف القادم.

ما صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

لم يعلن ريال مدريد، حتى الآن عن أي صفقة رسمية في الميركاتو الشتوي لعام 2024.

اللاعب الراحلون عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2024

لم يرحل أي لاعب عن ريال مدريد، في سوق الانتقالات الشتوية 2024 بشكل رسمي حتى الآن، ولا توجد أي أنباء عن نية إدارة الفريق في التفريط في أي لاعب خلال الموسم الحالي.