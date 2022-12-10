ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الزعيم؟

يطمح الزعيم الهلالي إلى طرق أبواب الميركاتو الشتوي 2023 بقوة من خلال تدعيم صفوفه بحفنة من اللاعبين المميزين الذين يقودون طموح الهلال فيما تبقى من الموسم.

لذلك ترتبط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الهلال في الميركاتو الشتوي 2023، وتطمح العديد من الأسماء في الوجود بين صفوف الزعيم.

إذًا، ما هي صفقات الهلال في شتاء 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الزعيم؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات الهلال المتوقعة في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

مع ذهاب البعض إلى أن الهلال يفكر في ضم ليونيل ميسي بعرض مالي مغرٍ، لكن الحقيقة الثابتة المتعلقة بحرمانه من التعاقدات لفترتين تنتهيان صيف 2024، ستحجم الهلاليين ما لم يصدر قرار يغير هذا الواقع.

من هم اللاعبون المتوقع رحيلهم عن الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال من الأهداف المتوقع رحيلها في الميركاتو بسبب حرص ناديي فاسكو دا جاما وجريميو على ضمه إضافة إلى جلطة ساراي التركي.

بينما يرى البعض أن هناك مذبحة ترغب فيها الإدارة الهلالية بترك 5 أو 6 لاعبين يرحلون ومعظمهم من المحترفين لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي 2022-2023.