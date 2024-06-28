تعرف على جميع التحركات الرسمية للقادسية في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم فارس الشرقية؟

لا يريد فريق القادسية الملقب بـ"فارس الشرقية" أن تكون عودته إل دوري الأضواء السعودي (دوري روشن) عودة مؤقتة، بل يسعى إلى البقاء في صفوف الدوري الذي بات من بين الأفضل في العالم.

وأبرم "بنو قادس" حتى الآن عددًا من الصفقات القوية للغاية، أبرزها اتتداب ناتشو فيرنانديز من ريال مدريد.

إذًا، ما هي صفقات القادسية في صيف 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن فارس الشرقية؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024

ما هي صفقات القادسية في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

اللاعب النادي قيمة الصفقة ناهيتان نانديز كالياري مجانًا حسين القحطاني الشباب مجانًا كوستين كاستيلس فولفسبورج مجانًا جوليان كينونيس كلوب أمريكا 13.8 مليون يورو ناتشو ريال مدريد مجانًا

من هم اللاعبون الراحلون عن القادسية في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟