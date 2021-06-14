ما هي صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن رحل؟

تعرف على الصفقات المحتملة لنادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ومن يرحل في الميركاتو الصيفي 2021..

الزمالك يستعد لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بقوة لتدعيم صفوفه وتعويض رحيل بعض اللاعبين المهمين في الفريق، استعدادًا لدوري أبطال إفريقيا ومواصلة المنافسة في الدوري المحلي.

وخرج الفارس الأبيض من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وتعمل إدارة الزمالك على تصحيح الأوضاع لاستكمال نجاحات الفريق في الفترة الماضية، والتي يريد تكليلها بالبطولة الإفريقية الغالية.

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ويحتاج الزمالك إلى تدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين، خاصة لتقوية دكة البدلاء والتي لم تظهر بالشكل المطلوب للفريق، خاصة في الجانب الهجومي.

ما هي الصفقات المحتملة للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

الفارس الأبيض سيتوجب عليه تدعيم صفوفه بشكل قوي في الفترة المقبلة، خاصة لتدعيم دكة البدلاء، كما ذكرنا سابقًا لتساعد الفريق في ضغط المباريات.

ظهير أيمن

يسعى مسؤولو الزمالك إلى حسم صفقة التعاقد مع ظهير أيمن، خاصة في ظل تراجع مستوى أيمن المثلوثي والذي لم يظهر بالشكل المطلوب منه حتى الآن.

جناح أيمن

الزمالك يحتاج إلى جناح أيمن، يشارك مع أحمد سيد زيزو، والذي تأثر الفريق بإصابته وغيابه لفترة طويلة، وبحسب التقارير الصحفية، فإن مصطفى فتحي والذي يعيش مرحلة من التألق مع سموحة مرشح وبقوة للعودة للزمالك لشغل هذا المركز.

جناح أيسر

حال الجناح الأيسر في الزمالك، لا يختلف كثيرًا عن الجناح الأيمن، فأشرف بنشرقي يشغل هذا المركز بقوة، ولكن في حال تعرضه لإصابة أو إيقاف يعاني الزمالك بشكل واضح، ومن المتوقع أن يحصل الزمالك على توقيع رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري منذ عدة مواسم، وقدم مع زعيم الثغرات مستويات جعلته واحد من أفض أجنحة الدوري المصري.

لاعب ارتكاز

أهم مركز ستعمل إدارة الزمالك على تدعيمه هذا الموسم، خاصة مع رحيل فرجاني ساسي، أحد نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، وبحسب التقارير، فإن محمد إبراهيم بعد ظهوره المميز في الدوري مرشح بقوة للعودة إلى بيته القديم، كما أن هناك اهتمام بالتعاقد مع محمد مجلي لاعب المقاولون العرب.

مهاجم

بالرغم من تعاقد الزمالك، مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي في الصيف الماضي، إلا ان الثنائي لم يتمكن من إثبات نفسه بالشكل المطلوب لجماهير الفارس الأبيض، لتتجه الأنظار إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي يستطيع تحقيق أحلام جماهير الفريق، وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن مالانجو لاعب الصفاقسي التونسي مرشح بقوة للانضمام للفارس الأبيض خلال الميركاتو المقبل.

من يرحل عن الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ستعمل إدارة الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، على تصفية صفوف الفريق من بعض اللاعبين.

وأهم الراحلون عن الزمالك في الصيف المقبل، هو فرجاني ساسي لاعب الفريق، الذي اقترب من الانضمام إلى صفوف الدحيل القطري.

ومن المتوقع أيضًا أن يرحل أيمن المثلوثي الظهير الأيمن للفريق والاستفادة بمقعد لاعب أجنبي آخر في الفريق.