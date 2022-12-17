ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الراقي، ومن يغادرون الجوهرة المشعة؟.

يطمح الأهلي للعودة السريعة إلى دوري روشن وعدم البقاء كثيرًا في دوري يلو الذي لا يعتاد الأنصار بقاء عملاق بحجم الأهلي فيه، والأهم أن فريق المدرب بيتسو موسيماني يسعى للوصول بأفضل شكل ممكن والمنافسة على اللقب بدءًا من الموسم المقبل في دوري روشن وليس مجرد العودة.

هذه هي الوضعية التي يفضلها دائمًا أنصار الأهلي، الذين يعرفون جيدًا إرث هذا النادي العملاق وعاداته وتقاليده الانتصارية.

لذلك يطمح الأهلي لبناء الفريق بشكل أكثر قوة بدءًا من محطة الميركاتو الشتوي لمساعدته في بلوغ أهدافه.

Shahid

إذًا، ما هي صفقات الأهلي في شتاء 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات الأهلي المتوقعة في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

إلى الآن لم يتم التأكد من رغبات المدرب بيتسو موسيماني، لكن ما هو واضح أنه تحدث عن كافة رغباته مع الإدارة الأهلاوية.

موسيماني طلب من إدارة الأهلي ضرورة التعاقد مع رأس حربة وجناح وسط أجنبيين، مع الاستغناء عن لاعبين أجانب برز من بينهم اسم التونسي يوسف العبدلي.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

من هم اللاعبون المتوقع رحيلهم عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

حدد موسيماني مع إدارة الأهلي بعضًا من اللاعبين الذين يريد رحيلهم في الميركاتو الشتوي خصوصًا بين الأجانب لإفساح المجال للتعاقد مع لاعبين جدد يفضلهم المدرب الجنوب إفريقي.

تقارير صحفية سعودية أوضحت أن الأهلي قرر التخلي عن جناحه التونسي يوسف العبدلي الذي ضمه بداية الموسم الجاري، وذلك بقرار من المدرب بيتسو موسيماني بسبب تواضع مستواه.

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Shahid