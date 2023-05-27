تعرف على جميع التحركات الرسمية للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم النمور؟

يطمح الاتحاد في تعزيز موقفه خلال السنوات المقبلة ليرفع مستوى التنافس إلى المحافل الآسيوية وبالأخص السعي للتتويج بدوري أبطال آسيا.

وهناك ارتباط للعديد من الأسماء بالانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي 2023، ومع ارتفاع سقف التوقعات المتعلقة بلاعبي الدوري السعودي الموسم المقبل، فلم يعد مستبعدًا حصول عملاق بحجم الاتحاد على أهم الأسماء في العالم.

إذًا، ما هي صفقات الاتحاد في صيف 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن النمور؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

كريم بنزيما أهم اسم طرح على مائدة الاتحاد في الآونة الاخيرة، وصول الفرنسي إلى الدوري السعودي سيعني نقلة نوعية جديدة في سياق المنافسة والبث والمتابعة حول العالم.

ذلك أن بنزيما حاليًا هو الحاصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وهو النجم الأول لريال مدريد دون أي منازع.

كما يبرز اسم الإيفواري ويلفريد زاها كأحد أهم الصفقات التي ترغب فيها الكتيبة الاتحادية بقيادة البرتغالي نونو سانتو، الذي يعرف الإيفواري جيدًا من سنواته في الدوري الإنجليزي.

أيضًا أنسيلمو نجم الوحدة على رادار الاتحاد بشكل كبير، لكن عليه أن يضبط قائمته لاستيعاب كل هذا القدر من الأجانب، وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن اللاعبين المتوقع رحيلهم عن القلعة الاتحادية.

من هم اللاعبون الراحلون عن الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

ما يبدو في حكم المؤكد الآن هو أن كلًا من زياد الصحفي وخالد السميري لن يكونا في حسابات نونو سانتو للموسم المقبل، لكن المدرب البرتغالي خرجت تقارير تفيد بأنه قد يكون راحلًا هو الآخر.

وفي ظل بلاء الأجانب الطيب في قائمة الاتحاد ورفع مستوى النمور في السنوات الأخيرة للمنافسة الدائمة على الألقاب المحلية، فسيكون من الصعب أن يصدر قرار برحيل أي من الأجانب الحاليين، لكن في حالة الرغبة في توسيع قائمة الأجانب سيكون حتميًا حدوث هذا الأمر.