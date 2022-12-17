ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم النمور، ومن يغادرون الفريق الاتحادي؟.

يطمح الاتحاد للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الإنجاز الموسم الماضي.

يدرك الاتحاد أن البقاء في المنافسة لآخر رمق يحتاج إلى تشكيلة تتسم بالعمق والقدرات والجودات العالية لمساندة الفريق على البقاء في أعلى مستوى ولذلك يطمح الاتحاد لاستغلال الميركاتو الشتوي بأفضل شكل ممكن.

Shahid

إذًا، ما هي صفقات الاتحاد في شتاء 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن النمور؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات الاتحاد المتوقعة في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

رغم قرار إيقاف القيد الذي صدر منذ أيام، والذي يبدو تراجع "كاس" عنه بشكل مؤقت مما يفتح المجال أمام الاتحاد للتعاقد مع لاعبين جدد، تمضي إدارة النمور في طريقها للتعاقد مع لاعبين يدعمون قائمة الفريق.

الغاني مبارك واكاسو واحد من اللاعبين الذين يستهدفهم المدرب نونو سانتو وأفادت تقارير صحفية أنه من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق معه خلال أيام ومع ناديه الحالي روبن كازان الروسي.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

كما أفادت وسائل إعلام مصرية أن الاتحاد يستهدف صفقة مصرية من العملاق الأهلاوي وهي واحدة من 3 لاعبين "محمد مجدي أفشة – محمد شريف – بيرسي تاو" نجوم النادي القاهري.

من هم اللاعبون المتوقع رحيلهم عن الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

كشفت صحيفة "الرياضية" في وقت سابق توقيع نادي الاتحاد على مخالصة مالية مع اللاعب أحمد باحسين بشكل رسمي، بعد طلب شخصي منه، في ظل استبعاده عن المباريات.

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، استبعاد باحسين رفقة 8 لاعبين آخرين، من مباريات الفريق، بعد انتهاء معسكر العميد الإعدادي الذي أقيم في النمسا قبل بداية الموسم الحالي.

العديد من اللاعبين الذين لا يوجدون في خطط سانتو ينتظرون موقفهم في الميركاتو المقبل، والأيام ستكون كفيلة بكشف عداد الراحلين عن الفريق الاتحادي.

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Shahid