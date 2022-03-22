ما هي ركلة جزاء بانينكا؟ ومن أشهر منفذيها في تاريخ كرة القدم؟

طريقة بانينكا هي طريقة بارعة وبسيطة لتنفيذ ركلة الجزاء ، وتُسدد عادةً في منتصف المرمى.

كان منفذها الأول هو أنتونين بانينكا عام 1976 ، واستخدمها النجم التشيكوسلوفاكي للتغلب على ألمانيا وحارس بايرن ميونخ سيب ماير في نهائي كأس أمم أوروبا.

أهدر التشيك تقدمهم بنتيجة 2-0 خلال 90 دقيقة من تلك المواجهة واضطروا إلى دخول الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح.

بعد تسجيل أول سبع ركلات ، أهدر أولي هونيس للمنتخب الألماني ، مما منح زملاء بانينكا الفرصة للفوز بالبطولة.

الثواني التالية ، التي شهدت هبوط ماير إلى يساره بينما كانت الكرة تطفو ببساطة في منتصف المرمى ، سجلت في تاريخ كرة القدم على أنها ولادة مهارة جديدة ، بطريقة ثورية يمكن من خلالها التسجيل.

وصفه بيليه بأنه عمل "إما عبقري أو مجنون" ، بينما اضطر التشيكي للدفاع عن نفسه من اتهامه بالاستعراض في واحدة من أصعب مراحل اللعبة.

قال بانينكا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "أظن أن ماير لا يحب صوت اسمي كثيرًا. لم أرغب أبدًا في جعله يبدو سخيفًا".

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"على العكس من ذلك ، اخترت ركلة الجزاء لأنني رأيت وأدركت أنها أسهل وأبسط طريقة لتسجيل هدف. إنها طريقة بسيطة ".

من أشهر اللاعبين الذين سددوا بطريقة بانينكا؟

منذ أن ظهرت لأول مرة في عام 1976 ، تم استخدامها بشكل متزايد من قبل بعض أعظم لاعبي الكرة القدم في بعض من أكبر اللحظات.

لعل أشهر بانينكا كانت في نهائي كأس العالم 2006 ، عندما منح زين الدين زيدان فرنسا التقدم 1-0 على إيطاليا بتسجل ركلة الجزاء بهذه الطريقة في مرمى جانلويجي بوفون.

بالطبع انتهت المباراة بخيبة أمل لنجم ريال مدريد السابق حيث طُرد وخسرت فرنسا بركلات الترجيح ، لكنها بقيت لحظة محفورة في الذاكرة.

أندريا بيرلو هو لاعب آخر نفذ ركلة الجزاء بطريقة بانينكا ، وكان ذلك في يورو 2012 ضد إنجلترا.

وأوضح: "اتخذت قراري بشكل صحيح في اللحظة الأخيرة ، عندما رأيت جو هارت ، حارس مرمى إنجلترا ، يقوم بكل شيء على خطه".

"عندما اتجهت للمرمى ووقفت لم أكن قد اتخذت قراري. ثم تحركت واتخذت القرار. كان كل شيء مرتجلاً ، ولم يكن مخطط له. كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها زيادة فرصي في التسجيل بالقرب من 100٪ ".

استخدم نجم برشلونة السابق ليونيل ميسي المهارة في مناسبات عديدة ، بينما استخدم إيدين هازارد وممفيس ديباي ورحيم ستيرلينج هذه التقنية ، لكن يبدو أن الجمهور يفضل تنفيذ مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس لبانينكا.

قال راموس في اليوم التالي من هدفه في سيلتا فيجو لصحيفة آس: "أتذكر أنني سجلت الكثير في السابق لم يكونوا الأجمل ، ولكن جميعهم دخلوا ، وهذا هو الشيء المهم في النهاية.

"كانت هذه الركلة من أكثر ركلات الترجيح التي تم تنفيذها بأناقة. استمتعت بها حقًا. هدف رائع بلا شك ".

من المحتمل أن يكون سيباستيان أبرو هو الأكثر تسديدًا بهذه الطريقة ، ولكن نظرًا لأنه يُلقب بـ "El Loco" ، فهذا أمر متوقع.

بعد تسجيله في كأس العالم 2014 لأوروجواي ضد غانا في ركلات الترجيح باستخدام الطريقة ، قال: "ما هي الصفة التي استخدمتها لوصف ركلة جزاء زيدان؟ مجنون؟ لا سحر. فلماذا لا يا أبرو؟ "

سجل أبرو ركلتي جزاء بطريقة بانينكا في مباراة واحدة ، وذلك عندما عاد بوتافوجا وهزم فلومينينسي 3-2 خارج أرضه في 2011.

طبيعة التقنية ومواقف الضغط التي تُستخدم فيها غالبًا تجعلها خيارًا محفوفًا بالمخاطر ولم يكن جميعهم محظوظين مثل راموس لرؤية تسديداتهم تجد طريق الشباك.

ألكسندر ميتروفيتش من اللاعبين الذين أضاعوا ركلة الترجيح بعد التسديد بطريقة بانينكا، وقد عبر عن أسفه لأنه وضع الكثير من الارتفاع في ركلته خلال مباراة دولية بين منتخب صربيا والجبل الأسود قائلاً: "كنت أشاهد ممفيس ديباي يسجل واحدة أمس وقررت في اللحظة الأخيرة. أنا غبي!"

كانت أشهر ركلات جزاء بانينكا الضائعة، هي التي نفذها جاري لينيكر في مباراة ودية عام 1992 بين إنجلترا ضد البرازيل ، حيث أضاع حينها فرصته في معادلة رقم الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

ربما كانت المحاولة الأكثر فشلاً هي التي قام بها الفرنسي يان كيرمورجانت أثناء اللعب مع ليستر سيتي في نصف نهائي ملحق 2010 ضد كارديف ، وحينها لم تحصل الكرة على الارتفاع أو القوة الكافية ، مما أدى إلى تصدي سهل.

كيف تنفذ ركلة جزاء بانينكا؟

نظرًا لأن الأسلوب بأكمله يعتمد على افتراض أن حارس المرمى سوف يطير إلى أحد الجانبين ، فإن الخداع أمر مهم لتنفيذ ركلة جزاء بانينكا.

لذلك ، من المهم ألا يكون هناك فرق بين الركض المعتاد الخاص بك والذي تستخدمه عند التسديد بهذه الطريقة، لكن عند تسديد الكرة يجب أن يتغير ذلك.

حاول أن تسدد الكرة بإصبع قدمك الأكبر، وحافظ على ساقك مستقيمة عند تجربة التقنية ومن المهم الانحناء قليلاً - ولكن ليس كثيرًا - للحصول على الارتفاع المناسب.

البقاء مسترخيًا أمر مهم ، مما يجعل تنفيذ الركلة أكثر إتقانًا.

تذكر دائمًا أن الممارسة هامة وهذه المهارة الصعبة.