خرجت العديد من الأخبار في الأيام الأخيرة عن قرب رحيل فرجاني ساسي من الزمالك بعد توصله لاتفاق مع الدحيل القطري، فهل يرحل ساسي من القلعة البيضاء؟

مع توقف الدوري المصري الممتاز بسبب التوقف الدولي وانضمام عدد من اللاعبين لمنتخبات بلادهم، تفجرت مفاجأة قوية تخص نادي الزمالك، وهي أن فرجاني ساسي اقترب وبشدة من الدوري القطري.

كانت هناك حالة من الجدل في يناير الماضي سببها ملف تجديد ساسي مع الزمالك، وانتهى سوق الانتقالات الشتوي ولم يجدد اللاعب مع الفريق.

هدأت الأمور لبعض الأشهر قبل أن تظهرالأزمة من جديد، وذلك بعد إشارة عدد من التقارير إلى أن اللاعب قد اتفق بالفعل مع أحد أندية الدوري القطري، وأنه انضم لمعسكر المنتخب التونسي ولن يعود للقاهرة، فهل يرحل ساسي من الزمالك؟

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ما هي حقيقة رحيل فرجاني ساسي من الزمالك؟

أشارت العديد من الأخبار في الأيام الأخيرة إلى أن فرجاني ساسي سيرحل عن الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وأكدت أنه رحل إلى تونس للانضمام للمنتخب الوطني ولن يعود إلى القاهرة مرةً أخرى.

بعد أيام من تأكيد العديد من الإعلاميين والصحفيين على أن ساسي قد رحل، خرجت أخبار من القلعة البيضاء تشير إلى أن التونسي أبلغ المسؤولين أنه عائد مع نهاية الفترة الدولية، وأنه سيعلن عن وجهته القادمة.

كانت جميع الأخبار تتجه إلى أن اللاعب راحل بالفعل إلى الدوري القطري، لكن الصحفي عبد العزيز أبوحمر فجر مفاجأةً مدوية.

الصحفي أبوحمر كشف عن بشرى لجمهور الزمالك، مؤكدًا أن أمر انتقال ساسي للدوري القطري تم إغلاقه، لكن الشحات أصبح معروضًا على الريان بدلًا منه.

موضوع #فرجاني_ساسي و #الريان ليس له أي أساس من الصحة❌ ولاعب #الزمالك المنتهي عقده أنهى نظريا انتقاله لـ #الدحيل ولكن الجديد أن👇

وكيل لاعبين (مصري معروف ومقرب من #الاهلي ) عرض (قبل يومين) على وكيل (لاعبين قطري معروف) نقل #حسين_الشحات (إعارة لموسم واحد) من الاهلي إلى #الريان 👉 — عبدالعزيز أبوحمر Abdelaziz Abuhamar (@Aabuhamar) June 7, 2021

وكتب صحفي "استاد الدوحة"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "موضوع فرجاني ساسي والريان ليس له أي أساس من الصحة، ولاعب الزمالك المنتهي عقده أنهى نظريا انتقاله للدحيل".

وأضاف: "لكن الجديد أن وكيل لاعبين (مصري معروف ومقرب من الاهلي ) عرض (قبل يومين) على وكيل (لاعبين قطري معروف) نقل حسين الشحات (إعارة لموسم واحد) من الاهلي إلى الريان)".

حتى الآن لا توجد أي أنباء رسمية عن رحيل فرجاني ساسي من الزمالك، ولا يمكن التأكد من مستقبله إلا مع عودته وإعلانه أو إعلان القلعة البيضاء رسميًا.

متى ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك؟

ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ومع تأخر إنهاء الدوري المصري يمكن أن يرحل حتى قبل انتهاء الموسم في مصر.

عقد ساسي ينتهي في يونيو الجاري، وفي حالة اتفاقه مع أي فريق يمكنه الانضمام له مع بداية يوليو.

لماذا لم يجدد فرجاني ساسي عقده مع الزمالك؟

في يناير الماضي، رفض فرجاني ساسي التجديد بسبب تأخر مستحقاته، بل ورفض حتى مناقشة الأمر مع الإدارة قبل الحصول عليها.

لكن وبحسب الأخبار، فإن الخلاف في القيمة المالية التي سيحصل عليها اللاعب مع التجديد، فالزمالك يرغب في التجديد مقابل مليون و400 ألف يورو زادها إلى مليون و600 في الأيام الأخيرة، فيما يطلب ساسي الحصول على 2 مليون و400 في الموسم.

من يكون بديل فرجاني ساسي في الزمالك؟

هناك عدد من الأسماء يمكن أن تخلف فرجاني ساسي في الزمالك، سواءً داخل أسوار القلعة البيضاء أو خارجها.

خرجت أخبار في الأيام الأخيرة تشير إلى ارتباط الفارس الأبيض بالثنائي محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة وأحمد توفيق لاعب نادي بيراميدز، وأكدت أن أحدهما مرشح لتعويض ساسي.

وبحسب التقارير فقد أبدى توفيق موافقة مبدأية على العودة للزمالك، لكنه يرغب في بعض الوقت لدراسة بقية العروض.

هناك أنباء أخرى تشير إلى أن باتريس كارتيرون يرى في مصطفى فتحي بديل لساسي، وذلك رغم أنه لا يلعب في نفس المركز، لكن تألق اللاعب مع سموحة سيضيف حل هجومي للقلعة البيضاء.