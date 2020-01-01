ما هي حقيقة انتقال بيل وفيدال إلى نادي بيكهام؟

هل ينضم جاريث بيل وفيدال إلى إنتر ميامي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام؟

ربطت العديد من التقارير الصحفية نجم ريال مدريد جاريث بيل ونجم برشلونة أرتورو فيدال بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي خلال الميركاتو المقبل.

ويحاول ديفيد بيكهام مالك النادي الأمريكي استقطاب العديد من الأسماء الكبرى من أجل بدء الخطوات العملية لرحلته الاستثمارية.

وعلى الرغم من انتشار تلك الأخبار بقوة خلال الأيام الماضية، لكن المدير الرياضي للنادي يقول إنه لم يتم الوصول إلى أي اتفاقات.

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ولكنه في الوقت ذاته، اعترف أن النادي على تواصل بالفعل مع العديد من اللاعبين خلال الوقت الحالي، ولكنه لا يمتلك أي تعليقات على اقتراب فيدال وبيل.

وأضاف: "بالنسبة لفيدال هو لاعب بارز ومتوسط ميدان مميز للغاية، لكننا نرتبط بالعديد من اللاعبين ولم يتوقف هذا الوضع على اسم بعينه"

وتابع: "بعض الأسماء التي تذكر مجرد شائعات، وبعضهم بالفعل نفكر فيه، وبعضهم لا يتماشى مع أهدافنا ومتطلباتنا خلال المرحلة المقبلة"

وأردف: "جاريث بيل هو لاعب آخر تم ربطنا به، إنه لاعب استثنائي، لا يمكننا دائمًا التعليق على كل شائعة، سواء كانت الأخبار صحيحة أم غير صحيحة، لا يمكنني التحدث لأنني بذلك سأكون مضطرًا للإجابة دائمًا على الشائعات"

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يذكر أن الرجل نفى أيضًا أن يكون هناك اتصال مع ريال مدريد بشأن التعاقد مع خاميس رودريجيز، مؤكدًا أن الميركاتو ما زال قيد الدراسة.