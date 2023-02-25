تعرف على حسابات صعود الأهلي عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا 2022-23، والتي تضم أيضًا ماميلودي صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني

يواجه الأهلي انطلاقة صعبة في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد خوضه مباراتين.

الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، بعد أن وضعته القرعة في مجموعة تضم ا ماميلودي صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ولم يلعب الأهلي الجولة الأولى ضد القطن بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، لكنه خسر أمام الهلال في الجولة الثانية وتعادل على أرضه ضد صن داونز.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

لكن، ما هي فرص تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

قبل الخوض في حسابات تأهل الزمالك عن مجموعته في دوري أبطال الأهلي، علينا أولاً التعرف على جدول ترتيب المجموعة، وكيف يتم تحديد المتأهلين والمباريات المتبقية للفريق في دور المجموعات.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 صن داونز 3 2 1 0 6 3 +3 7 2 الهلال 3 2 0 1 3 2 +1 6 3 الأهلي 2 0 1 1 2 3 -1 1 3 القطن 2 0 0 2 2 5 -3 0

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ما هي قواعد التأهل في دوري أبطال إفريقيا؟

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق.

في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفرق المتساوي معها.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرض الخصم في المواجهات المباشرة مع المتساوي معهم.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوي معه.

إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات. عدد الأهداف الذي سجلها الفريق في جميع المباريات خارج ملعبه. القرعة.



ما هي فرص تأهل الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

لا يزال الأهلي لديه فرصة للتأهل وحسابيًا قادر على تصدر المجموعة.

لكن الأهلي بحاجة للفوز في المباريات المقبلة، ولديه فرصة للتفوق على أضعف فرق المجموعة القطن الكاميروني لحجز مقعد في ربع النهائي.