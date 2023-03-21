ما هي جائزة NXGN؟ الفائزون السابقون، وتسعة NXGN، وكل ما تريد معرفته

كل ما تحتاج لمعرفته حول الجائزة المرموقة لأفضل المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم..

من سيكون الشيء الكبير القادم في كرة القدم؟ من أين يأتي ليونيل ميسي القادم؟ هل سنرى لاعبًا آخر مثل كريستيانو رونالدو؟ هذه أسئلة دائمة تشغل بال جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

لطالما أثارت أفضل المواهب الشابة اهتمام المشجعين وحماستهم، مع اهتمام كبير بكيفية تحول مسيرة نجم مراهق مبكر النضج، في الواقع يمكن أن يكون هذا كل شيء حول جائزة "NXGN" لأفضل النجوم الشباب في العالم.

يقدم لك "GOAL" كل ما تحتاج لمعرفته حول الجائزة المرموقة والفائزين السابقين بها والمزيد.

ما هي جائزة NXGN؟

NXGN هي قائمة بأفضل اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أقل في كرة القدم لموسم معين.

تم إنشاء NXGN لفئة الرجال في عام 2016، وضمت أفضل 50 موهبة رائعة، مع تتويج اللاعب الذي يتصدر القائمة بالفائز بين 2016-2022.

فيما تأسست النسخة النسائية من NXGN في عام 2020، ونمت من قائمة تضم 10 لاعبات إلى 25 لاعبة في عام 2023.

كيف يتم تحديد قائمة NXGN؟

يتم تحديد اللاعبين في قوائم NXGN من قبل خبراء كرة القدم من جميع أنحاء العالم، بقيادة متخصصي كرة القدم على مستوى الشباب في NXGN، والذين يراقبون أفضل الأطفال في كرة القدم على مدار السنة.

ما هو NXGN Nine؟

في عام 2023، بدلًا من أن يكون هناك هناك فائز واحد لكل قائمة من قوائم NXGN، سيكون هناك تسعة: أو ما سيُعرف باسم: NXGN NINE.

يُنظر إلى هؤلاء اللاعبين التسعة على أنهم من نخبة المواهب الذين لديهم القدرة على المضي قدمًا وأن يصبحوا لاعبي كرة قدم على مستوى عالمي مع استمرارهم في التطور، يحصل كل منهم على جائزة من NXGN للاحتفال بإنجازاتهم.

قائمة الفائزين السابقين بجائزة NXGN

يمكن أن تتعرف على قوائم الفائزين بجوائز NXGN من الشباب والشابات منذ 2016 فيما يلي:

الفائزين بجائزة NXGN للرجال

السنة الفائز الوصيف الثالث 2016 يوري تيليمانس بريل إمبولو جينالويجي دوناروما 2017 جيانلويجي دوناروما كيليان مبابي كريستيان بوليسيتش 2018 جاستن كلويفرت جيانلويجي دوناروما فينيسيوس جونيور 2019 جادون سانشو فينيسيوس جونيور كالوم هودسون أودوي 2020 رودريجو أنسو فاتي ماسون جرينوود 2021 أنسو فاتي إدواردو كامافينجا جيو رينا 2022 جود بيلينجهام فلوريان فريتز جافي

فاز يوري تيليمانس بتاج NXGN الافتتاحي في عام 2016، لاعب أندرلخت البلجيكي في ذلك الوقت فاز بالجائزة متفوقًا على بريل إمبولو، وجينالويجي دوناروما.

في العام التالي، حصل دوناروما على لقب NXGN، فيما احتل كيليان مبابي وكريستيان بوليسيتش المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كان جاستن كلويفرت هو الفائز بجائزة NXGN لعام 2018، مع حصول دوناروما على المركز الثاني للمرة الثانية، بينما احتل فينيسيوس جونيور المركز الثالث.

في عام 2019، فاز الإنجليزي جادون سانشو بجائزة NXGN، وأكمل فينيسيوس جونيور وكالوم هدسون-أودوي المراكز الثلاثة الأولى.

الفائزات بجائزة NXGN للسيدات

السنة الفائزة الوصيفة 2020 لينا أوبردورف جوردين هويتيما 2021 هانا بينيسون نيكيتا ترومب 2022 ميلشي دومورناي ماري فلاور

فازت لينا أوبردورف بأول جائزة NXGN للسيدات في عام 2020، مع تواجد جوردين هويتيما في المركز الثاني.

وفازت الشابة السويدية هانا بينيسون في العام التالي، بينما توجت نجمة هايتي ميلشي دومورناي بجائزة NXGN في عام 2022.