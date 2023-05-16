ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2023-24؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد 2023-2024، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

لا يتوقف ريال مدريد عن حصد الألقاب، وهو ما تكرر أيضًا خلال موسم 2022-23، بعدما حقق النادي الملكي لقب السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد فقد لقب الدوري الإسباني في موسم 2022-23 لصالح غريمه برشلونة، حيث تراجع أداء ومستوى "الميرينجي" بشكل واضح في "لا ليجا".

ومع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 12 أغسطس 2023، فإن ريال مدريد يسعى إلى الاستعداد بأفضل شكل ممكن للموسم الجديد.

وفي التقرير التالي، نتعرف سويًا على موعد انطلاق تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد، ومباريات النادي الملكي الودية في فترة ما قبل الموسم.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023-2024؟

متى تبدأ تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد 2023-24؟

أعلن ريال مدريد عن انطلاق معسكره التحضيري في منتصف يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يلعب النادي الملكي 4 مباريات قبل انطلاق الموسم الجديد.

ريال مدريد يعود إلى الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، حيث أصبحت إقامة فترة التحضير للموسم الجديد هناك تقليدًا يحب النادي الملكي أن يتبعه.

ما هي مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2023-24؟

ريال مدريد يخوض بطولة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية يشارك معه فيها أندية برشلونة ويوفنتوس وميلان ومانشستر يونايتد.

وتشهد الأراضي الأمريكية مباراة كلاسيكو جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستكون الثالثة في رحلة النادي الملكي التحضيرية للموسم الجديد.

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال مدريد - ميلان السبت 23 يوليو 2023 - روز بول ريال مدريد - مانشستر يونايتد الثلاثاء 26 يوليو 2023 - NRG ريال مدريد - برشلونة الجمعة 29 يوليو 2023 - AT & T ريال مدريد - يوفنتوس الأربعاء 2 أغسطس 2023 - فلوريدا سيتريوس باول