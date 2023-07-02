تعرف على تفاصيل عقد فينيسيوس جونيور الجديد مع ريال مدريد وقيمة الشرط الجزائي في العقد.....

اقترب ريال مدريد من الإعلان عن تجديد عقد لاعبه فينيسيوس جونيور، بعدما أصبح واحد من أهم نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد، سيضمن له أن يكون من أعلى اللاعبين أجرًا في النادي الملكي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل عقد فينيسيوس جونيور الجديد مع ريال مدريد.

ما هي تفاصيل عقد فينيسيوس جونيور الجديد مع ريال مدريد؟

وفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية، فإن فينيسيوس وقع عقدًا جديدًا مع ريال مدريد، لمدة خمس سنوات ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن التجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن عقد اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد، سيستمر حتى صيف 2027، وسيكون من أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف الميرينجي.

ومن المنتظر أن يرتدي فينيسيوس جونيور القميص رقم 7 مع ريال مدريد، بداية من الموسم الجديد، وهو الرقم الذي ارتداه أساطير ريال مدريد الذين حققوا العديد من الإنجازات مع الفريق الملكي.

ما هو راتب فينيسيوس جونيور الجديد مع ريال مدريد؟

بحسب التقارير الصحفية، فإن راتب اللاعب البرازيلي، سيكون من أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، وراتبه الحالي الذي يصل إلى 4 مليون يورو سنويًا سيرتفع حتى يصبح ضمن الفئة الأولى في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتب فينيسيوس من المنتظر أن يزيد ثلاثة أضعاف، وسيصل إلى عشرة ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب ستصل قيمته إلى حوالي مليار يورو، وهو رقم أصبح معتادًا في العقود الإسبانية.