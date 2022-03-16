ما هي تفاصيل عقد سبوتيفاي مع برشلونة؟ وما قيمة الصفقة؟

بعد عدة أسابيع من الانتظار والترقب، تمكن نادي برشلونة الإسباني أخيرًا من إغلاق اتفاقية الرعاية العالمية التي كانت تبحث عنها إدارة "البلوجرانا" لمدة عام الآن.

برشلونة لم يكن يبحث في عقد الرعاية الجديد عن المال فقط، لكن أيضًا الحصول على التأثير الإعلامي العالمي، وهو ما يوفره الراعي الجديد للنادي "سبوتيفاي".

برشلونة كان يبحث عن راعٍ جديد، خاصة وأن الراعي الحالي "Rakuten" قرر تقليص العقد إلى 30 مليون يورو في الموسم، وهو نفس ما فعله الراعي الثاني "Beko" بخفض استثماراته إلى عشرة ملايين يورو فقط في الموسم الواحد.

برشلونة و"سبوتيفاي" أعلنا يوم الثلاثاء عن إتمام الصفقة التي من المرتقب أن تقدم الدعم الاقتصادي المطلوب إلى "البلوجرانا" خلال السنوات القليلة القادمة.

وفي هذا التقرير، يصحبكم "جول GOAL" للتعرف على كل الجوانب الخاصة بصفقة رعاية "سبوتيفاي" لنادي برشلونة.

ما هو سبوتيفاي راعي برشلونة الجديد؟

"سبوتيفاي"، وحسب الموقع الرسمي، هي خدمة للموسيقى الرقمية والبودكاست وبث الفيديو.

ويمنح "سبوتيفاي" إمكانية الوصول إلى ملايين الأغاني بالعديد من اللغات، وغيرها من المحتويات المتوفرة من منشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم.

وتتوفر الوظائف الأساسية، مثل تشغيل الموسيقى، مجانًا تمامًا، ولكن يمكن أيضًا اختيار ترقية الاشتراك إلى "سبوتيفاي بريميوم".

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

ويتاح تطبيق "سبوتيفاي" على مجموعة من الأجهزة، بما فيها أجهزة الكمبيوتر، والهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز، والعديد من الأجهزة الأخرى.

ما هي تفاصيل عقد رعاية سبوتيفاي لبرشلونة؟

حسب بيان الشركة، فإن "سبوتيفاي" توصل لاتفاق مع برشلونة لرعاية النادي لمدة أربع سنوات، دون الكشف عن قيمة الصفقة الإجمالية.

برشلونة سيحصل على 70 مليون يورو في الموسم الواحد، بواقع 60 مليون يورو لرعاية قميص فريق الرجال، وخمسة ملايين يورو لرعاية فريق السيدات، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو أخرى نظير تغيير اسم ملعب "كامب نو".

وخلال فترة عقد الرعاية، سيتحول اسم ملعب برشلونة التاريخي إلى "سبوتيفاي كامب نو".

وتشير تقارير إلى أن برشلونة سيحصل على قرابة 280 مليون يورو خلال فترة رعاية "سبوتيفاي" له، وذلك دون احتساب المتغيرات.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ليست نهائية، حيث سيكون على برشلونة المصادقة عليها في جمعية عمومية في الثالث من أبريل المقبل.

هل يحل سبوتيفاي أزمة برشلونة المالية في سوق الانتقالات؟

من المنتظر أن تدخل صفقة "سبوتيفاي" مع برشلونة حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، لذلك لن تؤثر على الحد الأقصى للرواتب في الأشهر المقبلة، لكن تأثيرها سيكون بداية من موسم 2022-23.

ميزانية برشلونة حاليًا تعاني من عجز يبلغ 451 مليون يورو، ومع "سبوتيفاي" سيتمكن من تقليل ذلك العجز.

برشلونة عليه مواصلة العمل لتحسين ميزانيته، وتعديل حد الراتب، وهو أهم جانب ليكون النادي قادرًا على العمل بشكل طبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن برشلونة مجبر على مواصلة البحث عن لاعبين يسدون حاجته في صفقات انتقال حر، مع مراعاة حد الراتب الذي يبلغ حاليًا -144 مليون يورو.

صفقة "سبوتيفاي" وحدها لن تحل جميع مشاكل برشلونة، حيث يحتاج النادي للتخلص من بعض اللاعبين الزائدين عن حاجته.

كما يجب على برشلونة أيضًا العمل على صفقات رعاية أخرى، واتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى اتفاقية "CVC" المثيرة للجدل.