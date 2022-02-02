ما هي تفاصيل انضمام أوباميانج إلى برشلونة؟وما هو راتبه؟

في آخر أيام أسبوع من الميركاتو الشتوي 2022، بدأت أنباء انتقال بيير أوباميانج إلى برشلونة تبرز، قبل أن تتحول حقيقة بصورة لم تكن متوقعة على الإطلاق.

أوباميانج وصل إلى آرسنال في سوق الانتقالات الشتوية 2018 قادمًا من بوروسيا دورتموند، في صفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 64 مليون يورو.

منذ ذلك الحين وكان الجابوني أحد أهم نجوم الدوري الإنجليزي، حتى أن عقده الأخير مع الجانرز كان يتقاضى نظيره ما يزيد عن 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

سجل أوباميانج التهديفي أكثر من رائع مع آرسنال، فسجل 92 هدفًا في 163، أما قبلها مع بوروسيا دورتموند، سجل 141 هدفًا في 213 مباراة.

لطالما عبر أوباميانج عن رغبته في اللعب بالدوري الإسباني، ولكن لريال مدريد، غير أن هذه الرغبة تغيرت في شتاء 2022 تحديدًا.

إذًا، ما هي تفاصيل انتقال أوباميانج إلى برشلونة، وما هو راتبه؟ نستعرض سويًا كل ما يخص ذلك الآن.

ما هي تفاصيل انتقال أوباميانج إلى برشلونة؟

في إطار بحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم صريح في يناير، وُضع اسم أوباميانج كثاني الخيارات خلف الهدف الرئيسي، ألفارو موراتا.

لكن نظرًا لأزمة الرواتب، كان التعاقد مع موراتا أو حتى أوباميانج يبدو مستحيلًا إلا في حالة التخلص من عثمان ديمبيلي.

عانى أوباميانج من نبذ داخل آرسنال بعد خلافه مع المدرب ميكيل أرتيتيا، لذلك أراد النادي التخلص منه أملًا في توفير راتبه الضخم.

في نهاية المطاف، قرر آرسنال بعد فشله في بيع أوباميانج أن يُنهي العقد بالتراضي مع اللاعب، وهكذا استطاع الانضمام لبرشلونة.

لكن ونظرًا لأن ديمبيلي لم يرحل في الشتاء، كان على أوباميانج تقديم تضحية مالية ضخمة ليتوافق مع وضع الرواتب الموجودة في برشلونة.

في أول أيام شهر فبراير، أعلن آرسنال فسخ التعاقد مع أوباميانج، وتلاه إعلان برشلونة ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

ما هي تكاليف انضمام أوباميانج إلى برشلونة؟

انضمام أوباميانج إلى برشلونة أتى بصورة مجانية بعدما فسخ آرسنال عقده بالتراضي بين الطرفين.

بفسخ العقد، بات اللاعب حرًا للتوكيل حيثما شاء بصورة مجانية، وحتى بعيدًا عن وقت الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

ما هو راتب أوباميانج مع برشلونة؟

بحسب ما أوردته التقارير الصحفية، فإن أوباميانج قام بتضحية لا مثيل لها حتى يتسنى له ارتداء قميص البلوجرانا.

الحديث هنا عن لا يتناسب مع لاعب كان من نجوم الدوري الإنجليزي وقبلها الدوري الألماني، وكان هدفًا لأندية ضخمة في السابق.

سيتقاضى أوباميانج فقط 5 آلاف يورو شهريًا، والبعض الآخر قال 2500 يورو، بعد أن كان راتبه من الأعلى في الدوري الإنجليزي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد أمام اللاعب للعب في برشلونة، فلا يمكن للبرسا أبدًا منحه راتبًا أعلى في ظل الوضع الراهن بكامب نو.

لماذا تعاقد برشلونة مع أوباميانج؟

كان المدرب تشافي هيرنانديز واضحًا في حديثه مع إدارة برشلونة حلو ضرورة زيادة الجودة الهجومية للفريق بالفترة المقبلة.

البداية كانت بضم فيران توريس ثم أداما تراوري، لكن ظلّ مركز المهاجم الصريح في أزمة حقيقية بسبب كثرة الإصابات.

يُعاني مارتن برايثوايت من إصابة تبعده طويلًا عن الملاعب، وبالمثل أنسو فاتي وانضم لهما مؤخرًا ممفيس ديباي، مما اضطر تشافي للاعتماد على الشاب جوتجيلا.

الهدف الأول لهذه المهمة كان ألفارو موراتا، لكن تعقد وضعه مع يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، مع استمرار ديمبيلي، جعل من أوباميانج الخيار الأكثر واقعية.

كيف يلعب أوباميانج في برشلونة؟

سيمنح أوباميانج مدربه تشافي فرصًا مثالية في خط الهجوم، باعتبار أن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز وليس المهاجم الصريح فقط.

عندما كان أوباميانج مع دورتموند، شغل مركز الجناح الأيمن لفترة طويلة حتى اكتشف يورجن كلوب قدراته كمهاجم وطوّرها حتى الانفجار، توماس توخيل.

كذلك مع آرسنال وفي ظل وجود ألكسندر لاكازيت، خاض أوباميانج عديد المباريات في مركز الجناح الأيسر بجانب مركزه كمهاجم.

على هذا الأساس، يمكن لأوباميانج أن يكون معوضًا حقيقيًا لسيرخيو أجويرو المُعتزل بمركز المهاجم، وكذلك للمصاب أنسو فاتي على الأطراف.