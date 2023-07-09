ما هي تعديلات فيفا على قوانين كرة القدم 2023؟ ومن يتم تطبيقها؟

تعرف على أبرز تعديلات قوانين فيفا لكرة القدم، وموعد تطبيقها في الملاعب المختلفة...

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء بعض التعديلات على قوانين كرة القدم، من أجل زيادة الحماس داخل الملاعب واستمرار المتعة.

ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى استمرار المتعة داخل المباريات لأقصى درجة، كما حدث في كأس العالم قطر 2022.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على أبرز التعديلات التي أجراها فيفا على قوانين كرة القدم وموعد تطبيقها....

ما هي تعديلات فيفا على قوانين كرة القدم 2023؟

سيتم إلغاء الهدف في حالة تواجد شخص غير مصرح له التواجد على أرض الملعب من الفريق الذي يسجل، بغض النظر عما إذا كان يتدخل في المباراة أم لا، فيما يتم احتساب الهدف إذا قام شخص غير مصرح به من الفريق المستقبل للهدف باقتحام الملعب.

إفساح المجال كاملا لدور الحكم المساعد الاحتياطي، مما يتيح له تقديم المشورة للحكام الآخرين، وخاصة حكم الساحة.

احتفال الفريق بالهدف سيكون سببا منفصلا من أسباب إهدار الوقت الذي يجب على الحكم احتسابه في نهاية كل شوط.

لن ينظر الحكم بعين الاعتبار للبطاقات الصفراء والتحذيرات الشفهية التي وجهها للاعبين وأعضاء الفريق الفني أثناء المباراة خلال تنفيذ ركلات الترجيح، وذلك يعني انفصال ركلات الترجيح عن المباراة بشأن الإنذارات والتحذيرات الشفهية.

سيتم احتساب تسلل على المهاجم إذا قام المدافع قبلها بمحاولة اعتراض الكرة لكنه لم يحكم السيطرة عليها بشكل صحيح.

إذا تعمد المدافع عرقلة المهاجم داخل منطقة الجزاء لمنع هدف محقق دون الرغبة في الوصول إلى الكرة، سيتم طرده مباشرة، على أن يتحقق الحكم من وجود إمكانية للعب الكرة.

لن يسمح لحارس المرمى بتشتيت ذهن اللاعب الذي يستعد لتسديد ركلة جزاء بأي طريقة كانت.

تعديل طريقة عمل حكم الفيديو المساعد وإمكانية طلب المساعدة من الفنيين بشأن زوايا تصوير اللقطات الجدلية.

متي يتم تطبيق تعديلات فيفا على قوانين كرة القدم 2023؟

من المقرر أن تدخل تعديلات فيفا على قوانين كرة القدم، نطاق التنفيذ بداية من الأول من شهر يوليو الحالي، وسيكون الظهور الأول للتعديلات في بطولة كأس العالم للسيدات والتي تنطلق يوم الخميس 20 يوليو.