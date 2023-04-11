ما هي إصابات برشلونة؟ ومتى تعود إلى المباريات؟

تعرف على إصابات فريق برشلونة في نهاية موسم 2022-23 ومتى سيعود هؤلاء اللاعبون إلى المباريات؟

حظي برشلونة بأسابيع قليلة من الجاهزية البدنية للاعبيه، حيث كان المدرب تشافي يتمتع بتشكيلة سليمة تمامًا تحت تصرفه، لكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين، مع عدد من الضربات في المراكز الرئيسية التي أجبرت مدرب برشلونة على تدعيم تشكيل فريقه باللاعبين الاحتياطيين.

على الرغم من أن البعض منهم، مثل فرينكي دي يونج وبيدري يبدو أنهم على وشك العودة، إلا أن النادي الكتالوني لا يزال يواجه بعض المصاعب.

ومن بين المصابين عثمان ديمبيلي، الجناح الذي كان يستمتع بأفضل موسم له بقميص برشلونة قبل أن يعاني من مشكلة عضلية في نهاية يناير.

كان من المفترض أن يعود بعد فترة قصيرة، فإذا بها تمتد الآن لزهاء 10 أسابيع، مع عدم وجود مؤشرات على أنه سيعود في أي وقت قريب.

من المحتمل ألا تكون هناك حاجة للذعر الشديد، خاصة وأن البلوجرانا قد قطع شوطًا كبيرًا في التتويج بلقب الدوري الإسباني، لكن وجود فريق لا يعاني من الإصابات سيسهل المهمة على المدرب تشافي.

ما هي إصابة عثمان ديمبيلي؟ ومتى يعود للمباريات؟

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تعرض الجناح الفرنسي لإصابة خلال مباراة برشلونة في الدوري الإسباني مع جيرونا يوم 28 يناير، على الرغم من أنه كان قادرًا على الخروج من الملعب، فقد تم تصوير ديمبيلي لاحقًا وهو يعرج على مقاعد البدلاء خلال الشوط الثاني.

بعد سلسلة من الاختبارات، تم تشخيص إصابة ديمبيلي بإصابة على مستوى عضلات الفخذ الأمامية.

العودة المتوقعة: أصدر برشلونة القليل من المعلومات حول إصابة ديمبيلي، ولم يشر إلى تاريخ العودة.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن الجناح الفرنسي سيعود إلى أرض الملعب في غضون أسابيع قليلة.

بعد مرور عشرة أسابيع، لا توجد أخبار واضحة من النادي، ولم يعلق اللاعب على موعد عودته.

ما هي إصابة بيدري؟ ومتى يعود للمباريات؟

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تعرض النجم الشاب لإصابة عضلية في الشوط الأول من مباراة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في فبراير، كان من المتوقع في البداية أن يغيب لبضعة أسابيع، لكنه تعرض لانتكاسة بسبب الإصابة قبل الكلاسيكو في نهاية مارس.

كان ذلك كافيًا لإبعاده عن مواجهة هامة أخرى، حيث غاب بيدري عن مباراة كلاسيكو أخرى في 5 أبريل التي خسرها برشلونة 4-0.

العودة المتوقعة: يبدو أن بيدري يتعافى من إصابته، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن لاعب الوسط قد يعود إلى الفريق خلال الأسبوعين المقبلين، وبالتحديد في مواجهة برشلونة مع خيتافي في 16 أبريل.

ما هي إصابة فرينكي دي يونج؟ ومتى يعود للمباريات؟

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انسحب دي يونج في البداية من معسكر هولندا لتصفيات بطولة أوروبا بسبب ما وصف بأنه إصابة طفيفة.

ومع ذلك، بعد إجراء مزيد من الاختبارات، تم الكشف عن أن لاعب خط الوسط قد أصيب بمشكلة في الفخذ.

على الرغم من أنها لم تكن إصابة جسيمة، إلا أنها كانت كافية لإبعاد دي يونج عن هزيمة برشلونة في الكلاسيكو.

العودة المتوقعة: يبدو أن تعافي دي يونج حصل بشكل روتيني دون مفاجآت، العودة المرشحة ستكون في منتصف أبريل، مع توقع أنه سيكون في تشكيلة برشلونة لمواجهة خيتافي الأسبوع المقبل.

ما هي إصابة أندرياس كريستنسن؟ ومتى يعود للمباريات؟

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تعرض قلب الدفاع لإصابة طفيفة في ربلة الساق أثناء أداء الواجب الدولي مع الدنمارك في نهاية مارس، وغاب عن أول مباراتين لبرشلونة بعد أن بدأت كرة القدم تعود على مستوى الأندية مرة أخرى.

يقال إن تعافي كريستنسن يسير بسلاسة، ومن المقرر أن يعود في الموعد المحدد، وسيحتاج البلوجرانا إلى هذه العودة، حيث عانى ماركوس ألونسو كقلب دفاع ضد ريال مدريد.

العودة المتوقعة: كريستنسن يفترض أن يكون في الموعد المحدد عندما يواجه برشلونة خيتافي نهاية الأسبوع المقبل.