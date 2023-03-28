ما هي أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من تألقوا في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.
ونجح الكثير من اللاعبون من الظهور بشكل مميز في بطولة كأس العالم، وعلى رأسهم لاعبو منتخبات الأرجنتين وفرنسا وكرواتيا والمغرب وغيرهم..
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في 2023؟
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من صاحب أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟
النجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يقدم مستويات مبهرة مع نابولي الإيطالي هو أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية حول العالم، بعد أن وصلت قيمته السوقية حاليًا إلى 100 مليون يورو.
بـ 30 مليون يورو وبنفس رصيد الزيادة يتشارك معه لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الرصيد ذاته
في الجدول التالي نستعرض أكثر اللاعبين زيادة في القيمة السوقية خلال 2023.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
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|اللاعب
|الفريق
|القيمة السابقة
|القيمة الحالية
|فيكتور أوسيمين
|نابولي
|70 مليون يورو
|100 مليون يورو
|إنزو فيرنانديز
|تشيلسي
|55 مليون يورو
|85 مليون يورو
|خفيتشا كافاراتسخيليا
|نابولي
|60 مليون يورو
|85 مليون يورو
|ماركوس راشفورد
|مانشستر يونايتد
|55 مليون يورو
|80 مليون يورو
|مارتن أوديجارد
|آرسنال
|60 مليون يورو
|80 مليون يورو
|ميخايلو مودريك
|تشيلسي
|40 مليون يورو
|60 مليون يورو
|راسموس هويلوند
|أتالانتا
|15 مليون يورو
|35 مليون يورو
|جابري فيجا
|سيلتا فيجو
|10 ملايين يورو
|30 مليون يورو
|أليخاندرو جارناتشو
|مانشستر يونايتد
|5 ملايين يورو
|25 مليون يورو
|إلياس بن صغير
|موناكو
|200 ألف يورو
|18 مليون يورو
|مويسيس كايسيدو
|برايتون
|38 مليون يورو
|50 مليون يورو
|جوناثان ديفيد
|ليل
|45 مليون يورو
|60 مليون يورو
|مين جاي كيم
|نابولي
|35 مليون يورو
|50 مليون يورو
|ميجيل ألميرون
|نيوكاسل
|20 مليون يورو
|35 مليون يورو
|أليخاندرو بالدي
|برشلونة
|15 مليون يورو
|15 مليون يورو