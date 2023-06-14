ما هي أفضل مدينة قمت بزيارتها لمشاهدة كرة القدم؟

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ما هي أفضل مدينة قمت بزيارتها لمشاهدة مباراة كرة قدم؟ قد يكون هذا هو الوقت الذي ذهبت فيه إلى برشلونة لمشاهدة الكلاسيكو أو ربما قضيت وقتًا رائعًا مع المشجعين الآخرين في لندن بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي هذا العام.

الأجواء في أماكن مثل جلاسكو في يوم الديربي القديم يمكن أن تكون شديدة ومن الإنصاف القول إن براج ستعيش إلى الأبد في ذاكرة مشجعي وست هام، قد يكون ذلك هو الوقت الذي ذهبت فيه إلى مدينة أصغر لحضور مباراة دولية ووقعت في حب المكان.

قل كلمتك وأخبرنا عن أفضل مدينة زرتها على الإطلاق لمباراة كرة قدم في التعليقات أدناه!👇

مدن كرة القدم 2023 - أفضل الوجهات لعشاق كرة القدم هذا العام