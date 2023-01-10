ما هي أغنى أندية كرة القدم في العالم لعام 2022؟

شركة " ديلويت" الخاصة بأرقام وإحصائيات كرة القدم المالية قامت بتصنيف الأندية الأكثر ربحًا على مستوى العالم ونستعرض معًا قائمتها النهائية

نشرت شركة "ديلويت" تقريرها بعنوان "دوري الأموال لكرة القدم لعام 2022" والذي يحلل الموارد المالية للأندية التي حققت الإيرادات الأعلى في مارس 2022.

وأظهرت أحدث النتائج أن قائمة أغنى 20 ناديًا بالعالم جاءت جميعها من قارة أوروبا، حيث وصل متوسط الإيرادات لهذه الأندية إلى مبلغ 409 ملايين يورو، في زيادة هامشية لأرقام موسم 2019/2020.

ووفقًا للتقرير فإن الأندية المتواجدة في الدوري المالي خسرت أكثر من ملياري يورو "1.7 مليار جنيه استرليني" بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى غياب المشجعين عن الملاعب لموسم متتاليين.

ما هي الأندية الأغنى في العالم؟

تم اختيار برشلونة كأغنى نادٍ لكرة القدم في العالم لعام 2021 وفقًا لتصنيف ديلويت، لكن مانشستر سيتي صعد إلى القمة في عام 2022 بعدما وصلت إيراداته إلى 644.9 مليون يورو.

وعلى خلفية الصعوبات المالية التي واجهها برشلونة الفترة الأخيرة، تراجع النادي الإسباني إلى المركز الرابع خلف غريمه ريال مدريد وبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.

ويوجد بالقائمة 11 فريقًا من الدوري الإنجليزي، بينما يظهر باريس سان جيرمان باعتباره الممثل الوحيد من فرنسا، مع وجود فريقين من إيطاليا وألمانيا.

يمكنك استعراض القائمة التي تضم 20 ناديًا مع إجمالي الإيرادات التي تشمل "البث، يوم المباراة، الأنشطة التجارية" كالتالي ..

تصنيف الدوري المالي لديلويت لأغنى الأندية على مستوى العالم

التصنيف النادي إجمالي الإيرادات 1 مانشستر سيتي €644.9m 2 ريال مدريد €640.7m 3 بايرن ميونخ €611.4m 4 برشلونة €582.1m 5 مانشستر يونايتد €558.0m 6 باريس سان جيرمان €556.2m 7 ليفربول €550.4m 8 تشيلسي €493.1m 9 يوفنتوس €433.5m 10 توتنهام €406.2m 11 آرسنال €366.5m 12 بوروسيا دورتموند €337.6m 13 أتلتيكو مدريد €332.8m 14 إنتر €330.9m 15 ليستر سيتي €255.5m 16 وست هام يونايتد 221.5m 17 وولفرهامبتون €219.2m 18 إيفرتون €218.1m 19 زينيت €212.0m 20 أستون فيلا €207.3m

تهيمن خمسة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز على قائمة أغنى 10 أندية لكرة القدم في العالم، بتواجد تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول، بينما يأتي آرسنال بالمركز الحادي عشر وليستر سيتي بالمركز الخامس عشر فوق وست هام وإيفرتون بالإضافة لوولفرهامبتون.

وينضم لهم كل من بوروسيا دورتموند وإنتر وأتلتيكو مدريد وزينيت وأسماء أوروبية أخرى بقائمة الأغنى.

ويعتبر صعود مانشستر سيتي مثيرًا إن لم يكن مفاجئًا، حيث قفز 5 مراكز في الصدارة بينما برشلونة هو النادي الأكبر من ناحية التراجع.

ويأتي ذلك بعدما كشف النادي عن ديون تصل بقيمة 1.2 مليار يورو قبل أن يضطروا في النهاية إلى التخلي عن ليونيل ميسي في صيف عام 2021 وتوجه النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان.

وأما بالنسبة للأندية التي خرجت من قائمة أفضل 20 ناديًا وتواجدت ضمن أغنى 30، يأتي على رأسها ليدز يونايتد وساوثامبتون ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة لكل من روما وأتالانتا ونابولي ولاتسيو وميلان من إيطاليا.