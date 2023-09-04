ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي الودية للتحضير إلى كأس آسيا 2023؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات السعودية الودية، والتي تقام في إطار التحضيرات لبطولة كأس آسيا 2023.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد انتهاء المشاركة الجيدة في بطولة كأس العالم 2022، يحول المنتخب السعودي الآن أنظاره إلى بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، والاستعدادات الخاصة التي سيقوم بها "الأخضر" قبل البطولة.

وتستضيف قطر منافسات النسخة 18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، والتي يشارك فيها الأخضر بالمجموعة السادسة برفقة تايلاند، قرغيزستان، وعمان.

ومع سعي المنتخب السعودي لتحقيق لقب كأس آسيا، الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996، فإن مرحلة الاستعداد للبطولة ستشهد عددًا من المراحل الهامة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي الودية، للتحضير إلى كأس آسيا 2023.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات السعودية الودية للتحضير إلى كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات الأخضر السعودي على قنوات SSC ويمكنكم مشاهدة مباريات السعودية الودية في معسكر سبتمبر 2023، على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - كوستاريكا الجمعة 8 سبتمبر 2023،

SSC سانت جيمس بارك السعودية - كوريا الجنوبية الثلاثاء 12 سبتمبر 2023،

SSC سانت جيمس بارك

كيف تتابع مباريات السعودية الودية للتحضير إلى كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة السعودية وبوليفيا عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.